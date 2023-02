En la semana previa al duelo ante Ñublense, en Colo Colo se ha hecho noticia ante el curioso experimento que realiza su estratega, Gustavo Quinteros con César Fuentes, el cual está utilizando en los entrenamientos en el puesto de lateral derecho, ante las magras actuaciones de Bruno Gutiérrez y Jeyson Rojas en dicho lugar.

Sobre esta posible sorpresa que prueba el DT de los ‘Albos’, el ex jugador y hoy comentarista, Jorge Valdivia desglosó lo que es esta idea en Radio ADN y considera que, en este plan, Quinteros le está errando completamente en ubicar al ‘Corralero’ en ese sector del campo.

“Está mal, más allá de que César Fuente ¿puede jugar como lateral derecho? Sí sin duda, yo también podría haber jugado en algunos minutos o algunos partidos de lateral derecho”, comenzó declarando Valdivia.

Explicando su punto de vista, el ‘Mago’ señaló que, si bien Quinteros está en busca de experiencia en dicha zona y con Fuentes desea aquello, recalca que el jugador no posee el conocimiento del puesto y que en la Libertadores se puede enfrentar a rivales que no perdonaran este tipo de experimentos.

Quinteros experimenta con Fuentes de lateral derecho | Foto: Agencia Uno

“El jugador cuando va sumando experiencia, minutos, partidos, entiende perfecto los movimientos, pero distinto es con guitarra, imagínate yo quiero un lateral derecho con experiencia y vas a jugar con Palmeiras, pero del otro lado también tiene experiencia, el puntero también tiene experiencia”, declaró.

Finalmente, Valdivia adhiere en que Colo Colo necesita experiencia en el puesto de lateral derecho y que con incluir a César Fuentes esa falencia seguirá ocurriendo, ya que el ‘Corralero’ no es un jugador que sienta el puesto y tenga las aptitudes para poder desenvolverse de buena forma ante sus rivales.

“Por ahí la apuesta que quizás está pensando a futuro que tiene Quinteros con César Fuentes en el lateral derecho no es una buena jugada, no es una buena decisión, porque debes coordinar muchos movimientos. Más allá de que César Fuentes lo pueda hacer, el tema es que no va jugar contra nadie, va jugar con un tipo de más experiencia y que te puede complicar sin duda”, cerró.