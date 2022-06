Colo Colo consiguió el primer triunfo de la llave en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Un encuentro en el que la clasificación se definirá en el Beira-Río, donde los albos llegan con una buena diferencia de dos goles considerando el resultado de ida durante la noche del martes.

Instancia en la cual el centrocampista Jorge Valdivia aprovechó las redes sociales para colocarle las fichas al Cacique y en la cual aprovechó la situación para darle un mensaje a sus detractores, quienes lo criticaron días atrás por decir que Colo Colo podía ganar la llave.

“Buenos días. Hace un tiempo atrás dije que si se podía. Que había que competir primero, y que solo tres equipos en Brasil estaban muy por arriba y esos si que eran imposibles de ganar. ¿Qué pasó? Que falta un partido, que la llave no está cerrada y bla bla bla”, apuntó.

Colo Colo derrotó por dos a cero a Internacional de Porto Alegre. (Foto: Guillermo Salazar)

Pero no se quedó en eso solamente, ya que, se acordó de quienes estuvieron criticándolo previo a este partido. “Si, si. Eso está claro, nada cerrado todavía, ¿pero hay alguien que no diga que ayer Colo Colo fue más? No voy a buscar a todos los que me trataron de loco por decir hace un tiempo atrás, que si se podía ganar”.

Además, contempló que “Chao nomás. Y mañana la Universidad Católica tiene que presionados a los defensas. Chao”, cerró con respecto a lo que debe hacer el club precordillerano en el partido frente a Sao Paulo en Copa Sudamericana.