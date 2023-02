Jorge Valdivia le tira las orejas a Maximiliano Falcón: "No siempre el estadio te va a aplaudir o va a vitorear tu nombre"

A Maximiliano Falcón se le 'salió la cadena' ante Everton de Viña del Mar y fue expulsado por lanzarle un pelotazo a Luis "Chapito" Montes, quien estaba en el piso del césped del Estadio Monumental, lo que hizo que el árbitro Felipe González después de ir al VAR, lo mandara rápidamente a las duchas.

Esta situación fue analizada por el Tribunal de Disciplina, ente que decidió darle dos fechas al ex Rentistas de Uruguay, por lo que Gustavo Quinteros perderá a una de las piezas fundamentales en su esquema.

Falcón se retiró cabizbajo y pidiendo perdón del Estadio Monumental | Foto: Guillermo Salazar

El ex jugador y actual panelista de Los Tenores de ADN Deportes, Jorge Valdivia, tomó el micrófono del reconocido programa radial y le mandó una advertencia al Peluca.

"Yo creo que Falcón es titular en este Colo Colo y Gustavo Quinteros así lo estima, lo ve como un jugador fundamental. Incluso, la vez que tuvieron el encontrón siguió siendo el titular y eso demuestra que mantiene esa confianza en él", dijo en el arranque el Mago.

"Falcón tiene que tomar conciencia que no siempre el estadio lo va a aplaudir, no siempre va a vitorear su nombre, no siempre le va a dar las gracias por el momento que llegó y cómo viene jugando, porque llega el momento en que las actitudes como se le ven a él cansan y tiene que empezar a madurar ese lado infantil que le pasa la cuenta", destacó.

Lo cierto es que Falcón no podrá estar ante Coquimbo Unido y Magallanes, por lo que volvería a la oncena titular justo en el Superclásico del fútbol chileno ante Universidad de Chile.