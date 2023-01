El ex jugador de Colo Colo aseguró que ya el Cacique debe dar vuelta la página con el tema del ex delantero, quien se marchó a Fortaleza y dejó la polémica instalada.

Aún continúan los coletazos por la polémica entre Colo Colo y Juan Martín Lucero, luego que el jugador de marchara a Fortaleza de Brasil. Sin embargo, aún se siguen sumando capítulos a esta novela.

Con respecto a esta situación, Jorge Valdivia le entregó un consejo al Cacique tras todo este embrollo que se generó con el atacante argentino. El ex jugador albo afirmó que la escuadra colocolina debe dar vuelta la página y lo llevó al caso con Nicolás Blandi.

"Es una teleserie que Colo Colo debe darle un corte definitivo, porque uno lo plantea de la siiguiente manera, lo que pasó con (Nicolás) Blandi. Tenía contrato, Colo Colo buscó por todos lados todas las alternativas para que se fuera ¿Y él qué dijo? 'Me quedo, tengo contrato'", sostuvo el 'Mago' en Los Tenores de ADN

Ahora, se da vuelta la tortilla, Colo Colo dice 'No, si Lucero tiene contrato' y Lucero se quiere ir, entonces ahí está el tema. Por eso digo que ya está, el jugador no quiso seguir, la institución quería que siguiera porque tenía contrato, porque es importante, etc. Pero está ya está ¿qué le vas a hacer?", agregó.

El ariete se marchó a Brasil | Foto: Agencia UNO

Finalmente, concluyó con que "al final cuando las instituciones no quieren que sigan sus jugadores que tienen contrato los mandan a préstamo, le hacen la vida imposible, los mandan a entrenar a los juveniles, el jugador se va desgastando. ¿Qué hace al jugador al final? Pide para irse, resigna plata ¿Y el club qué? ¿El club acciona también los abogados en ese sentido? No. Ya está", cerró.