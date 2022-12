José Luis Villanueva a Leandro Benegas: "Es fantastico que venga a Colo Colo, pero yo no puedo creer que no esté en México"

Si bien el mercado de pases de Colo Colo ha sido lento, todo parece indicar que Gustavo Quinteros contará con un nuevo refuerzo de cara a la próxima temporada: el delantero Leandro Benegas, proveniente de Independiente de Avellaneda.

Según el medio Dale Albo, el futbolista argentino nacionalizado chileno llegó a un acuerdo con la dirigencia de Blanco y Negro para incorporarse al Popular por los próximos dos años y vista así su sexta camiseta en el fútbol nacional.

Benegas fue uno de los goleadores del Rojo | Foto: Independiente de Avellenada

El ex futbolista y actual panelista del programa Pauta de Juego, José Luis Villanueva, dio su punto de vista de la situación de Benegas en el Cacique.

"Un jugador que metió 13 goles y 6 asistencias en una temporada yo no puedo creer que no esté en México. No es para que gane 400 mil dólares, es para que gane 800 mil dólares al año. Bien por Benegas pero no sería la decisión lógica. Tuvo el 50% de participación en goles por partido, me parece fantásico", comenzó señalando el ex Racing Club de Avellaneda.

"Yo soy Benegas sinceramente y le pongo un telefonozo a mi representante y le digo ¿qué más tengo que hacer? Antes de lo que yo quiera, el representante te tiene que decir que estuviste en 20 goles en el fútbol argentino y decirle que te traje esta oferta de 1.2 millones de dólares al año. ¿Qué gestión está haciendo?. Yo me cambio de representante", agregó.

"Es fantastico que venga a Colo Colo ahora, pero los meritos que hizo él le alcanza para ir a México. Es una barbaridad que no le alcance para irse al fútbol mexicano", sentenció el reconocido hincha de Universidad Católica.