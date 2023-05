Un bomba ha llegado desde México y es que Joaquín Montecinos estaría buscando salir del Xolos de Tijuana y ver nuevos horizontes tras terminar la temporada en tierras aztecas.

Uno de los posibles destinos sería nada más y nada menos que Colo Colo, pues el seleccionado nacional estaría en el radar del Cacique para ser refuerzo de cara al segundo semestre.



Sobre esta probable chance de que el delantero llegue al Estadio Monumental, José Luis Villanueva entregó su opinión en Pauta de Juego y analizó lo que podría realizar el ex Audax Italiano en el equipo de Gustavo Quinteros.

"Yo creo que un jugador potente para este medio y con buen remate, creo que es suficiente para ser un refuerzazo. Después, un jugador que no tenga dinámica, si no eres Riquelme, me cuesta, no lo elegiría. Si tú me dices 'mira, tienes que armar un plantel', yo armaría planteles con jugadores que fueran rápidos, potentes, dentro de las virtudes físicas y técnicas que quiero que tengan por supuesto", comenzó diciendo el ex atacante.

El seleccionado nacional estaría en el radar del Cacique | Foto: Photosport

"Entonces yo creo que Montecinos en los primeros seis meses si llega a Chile la rompe. Después veremos, porque como lo dijimos en un momento cuando estaba todo el mundo con la 'Montecinitis', fascinado o que sé yo, evidentemente era un jugador que tenía condiciones, que tenía que mejorar mucho, pero lo empezaron a tirar que tenía que ser titular de la selección y yo creo que le faltaba aún", añadió.



Finalmente, el actual comentarista mantuvo que "como que se entró en este juego de que casi nadie podía decir que le faltaba algo, porque era funable, y se aceleraron en lo que esperaban de él".

"Y no es que no haya decidido ir a Argentina o a Europa, no es eso, es que cuando se vio en un medio más competitivo no lo pudo hacer y perfecto, tal vez tenga que volver y ver si es que acá funciona de nuevo, que debería funcionar, porque con sus condiciones para Chile le recontrasobra como ya lo demostró. No sé si le recontrasobra, estamos hablando de jugadores que meten 14 goles en un par de temporadas, no estamos hablando de 20 goles en una temporada, ahí estamos hablando de otra cosa", concluyó.