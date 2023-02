Mientras Colo Colo sigue preperando su partido contra Everton de Viña del Mar por la quinta fecha del Campeonato Nacional, hay un jugador que la está rompiendo en la serie de Proyección: se trata del novel delantero Damián Pizarro.

El Haaland de Macul, como lo apodan los hinchas colocolinos, ha llamado la atención de cientos fanáticos albos en las diversas redes sociales por su gran presente, pues ha anotado cinco goles en tres días, lo que ilusiona de cara a su futuro y ya lo comienzan a pedir en las citaciones de Gustavo Quinteros.

Pizarro volvió a convertir con la camiseta de Colo Colo Proyección | Foto: Instagram

José Luis Villanueva, panelista del programa Pauta de Juego, se refirió al gran momento que está atravesando el jugador de 17 años en el Cacique.

"Él tiene que acostumbrarse a la concentración, al dormir allá, a detalles cotidianos como ir midiendo cuanto hay que ir comiendo si no vas a ser titular porque no puedes comer lo mismo que van a ser titulares y eso uno lo va a agarrando con las concentraciones. Que se vaya haciendo más jugador"

En la mis"Yo le tengo mucha fe, pero no es un aparecido. Yo me acuerdo que me llamó la atención cuando Colo Colo jugó ante Audax Italiano y de ahí en más yo no lo llamaría 'aparición'. Lo otro lo representa Fernando Felicevich y él no te va a representar a un jugador que es malo"

"Está on fire, está metiendo goles, está metiendo goles y tendrá que estar en algún momento", sentenció el ex ariete de la Universidad Católica.