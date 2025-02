Selección Chilena sub 20

En la Selección Chilena sub 20 un triste momento fue el que se vio tras la igualdad entre el equipo de todos y la Selección de Uruguay a un tanto, en la que el delantero Damián Pizarro estalló en llanto finalizado el partido.

Debido a esto, el destacado relator nacional, Claudio Palma tomó la palabra en el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y se refirió a la situación que atraviesa el ex Colo Colo, en la que salió en su defensa por las críticas que ha recibido.

“Está puntualización en que como el chico Pizarro sea el responsable único de que la selección no convierte goles y no responda a las expectativas. El tema es ‘que no ha hecho goles, es que se fue a Italia’, es permanente eso”, comenzó señalando Palma.

Agregando más a su visión, el también panelista señala ”lo de Pizarro vino todo muy rápido, la gente de pronto olvida que Colo Colo trajo a tres delanteros y Pizarro no está ni en las cómicas. Estaba Benegas, Lezcano, que lo trajeron a pasear y a Castillo, que yo los vi en el palco como dos años”

Para el reconocido relator, la dura crítica que ha recibido Damián Pizarro en cierta parte ha sido muy despiadada y que además, al jugador del Udinese se le reprime de mayor forma por la urgencia de gol que tiene Chile desde hace un tiempo, en la que él es el llamado a ser el nuevo goleador nacional.

Palma sale en defensa de Damián Pizarro | Foto: CONMEBOL

“Tuviste que tirar al chico Pizarro al primer equipo y mostró cosas, potencia y ahí empezó la crítica. Me conmueve cuando lo veo llorando, porque es como que Pizarro fuera el responsable de todos los males, llevamos dos años en clasificatorias y súmale dos más, cuatro años, en donde no hemos encontrado un goleador”, remarca.

Finalmente, Palma espera que esta presión que se la ha ido incrustando a Damián Pizarro tenga una pausa definitiva, para que el jugador nacional pueda tener un reseteo interno y pueda estar tranquilo para mostrar su mejor versión.

“Desde la salida del ‘Chupete’ Suazo, no tenemos a ningún pepero, es más estamos esperando a marzo algunos para que lleven a Zampedri, para que lo llamen, Ojalá explote, pero a mí esas cosas me conmueven, porque nos hemos convertidos en una sociedad tan polarizada y afiebrada”, concluyó.

El próximo desafío de La Roja Sub 20

Damián Pizarro y la Selección Chilena sub 20 se preparan para lo que será su partido por la cuarta fecha del Hexagonal del Sudamericano, en la que se debe enfrentar a la Selección de Colombia este jueves 13 de febrero a partir de las 19:30 horas.