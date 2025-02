SELECCIÓN CHILENA SUB 20

La selección chilena está a un partido de culminar su participación en el Sudamericano sub 20 que se desarrolla en Venezuela y donde La Roja clasificó al Hexagonal final después de muchos años, pero, no ha podido ganar a falta de un partido (ante Brasil) y no pudo conseguir el objetivo de “clasificar en cancha”.

Uno de los temas más contigentes relativos al equipo que dirige Nicolás Córdova es la falta de gol de Damián Pizarro, delantero que partió de Colo Colo al Udinese de Alexis Sánchez.

BOLAVIP conversa con César Vaccia, no sólo ex entrenador campeón con la U, también director técnico de series menores de la Selección el que da su diagnóstico respecto al criticado jugador.

“Era predecible que iba a ser evaluado de otra manera, diferente a cualquier otro jugador, él incluso lo sabía, pero convengamos que tiene 19 años y le queda mucho camino”, afirma el entrenador.

El estratega explica que “hay que entender que pese a que lo compró el Udinese, no ha jugado, entonces tiene nivel de jugador de proyección, no va a marcar gran diferencia, creo que esto le ha perjudicado, se ha tenido que adecuar a la forma de juego de la selección”.

Los dos problemas de Damián Pizarro que detecta César Vaccia

“El primer problema de Damián es la post formación, hay jugadores que pasan al primer equipo como parte del plantel, salvo excepciones no juegan, van citados, pero no juegan, y lo ideal es que él tenga horas cancha, es la único forma de crecer y que progresar”, analiza.

¿El segundo? César Vaccia cree que Damián Pizarro tiene otro problema. “Y es que desde el punto de vista técnico técnico le falta, no tiene un buen control dirigido, le cuesta asociarse, sí, tiene mucha fuerza y potencia, cuando hay espacio no tiene problema, pero cuando tiene que apoyarse, una pared, una pasada por la espalda, no es bueno en eso”, cerró.