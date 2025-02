El Sudamericano Sub 20 está llegando a su fin y uno de los grandes temas que deja la participación de la Selección Chilena es la falta de gol de Damián Pizarro, delantero de 19 años que pertenece al Udinese y que aún es recordado en Colo Colo.

El oriundo de La Pintana no ha podido convertir e incluso se ha mostrado frustrado en el torneo que se está llevando a cabo en Venezuela.

También se ha conocido que su club en Italia buscaría enviarlo a préstamo, ya que no ha podido dar la talla en la Serie A, donde tampoco ha podido anotar con la camiseta de los friulani.

En esa línea, BOLAVIP conversó con un histórico del cuadro popular, el exfutbolista y entrenador Ricardo Dabrowski, que estuvo muy cerca de convertirse en el nuevo jefe de cadetes de Colo Colo.

“Indudablemente que es un chico con cierta característica que, bueno, hicieron que un equipo italiano se interese, el fútbol europeo y de hecho él pertenece al fútbol italiano”, comenzó diciendo del presente de Pizarro.

“Indudablemente toda la gente se da cuenta que él tiene un problema en el finiquito y esas situaciones se detectan en forma temprana y se trabajan. De hecho, en la historia hay grandes goleadores que incluso han mejorado su performance con trabajo a lo largo del tiempo. Y en este caso no ha sido así todavía”, continuó.

“Entonces llama la atención porque creo que tiene montones de virtudes pero que lógicamente el puesto que juega y lo que todo el mundo le pide lamentablemente no ha tenido un promedio alto de concreción, de efectividad. Lamentablemente y en la medida que vaya teniendo más edad, la exigencia va a ir creciendo y, bueno, son las cosas que se le exigen“, completó haciendo un duro pronóstico.

Damián Pizarro continúa enemistado con el gol. (Foto: Conmebol)

¿Se apuraron en vender a Damián Pizarro?

En la misma línea, Dabrowski se refirió a la apresurada venta de Pizarro desde Colo Colo al Udinese, algo que se ha vuelto habitual en el fútbol contemporáneo.

“Hoy por hoy y hace muchos años eso ni se calcula. Aparece una oferta y al jugador lo venden. Esto es así, o sea, no es que hoy se analiza y se dice, bueno, le servirá, será mejor un paso previo. No, eso no existe hoy día. Hoy aparece una oferta y al jugador lo venden y a su vez el jugador quiere que lo vendan también, digamos“, indicó.

“No hay un análisis sobre qué es lo mejor para una carrera futbolística. Eso hace años que no existe. Hoy se ven los fríos números y si un jugador, tenga la edad que tenga, aparece una oferta y bueno, si el club no lo quiere vender el jugador se quiere ir y termina en un conflicto. Uno lo ve constantemente eso, de jugadores que por ahí besan la camiseta y a los cinco minutos tienen una oferta y se quieren ir y se van”, añadió.

“Entonces es lógico que en el caso de él, como tantos jugadores, ¿qué tipo de análisis se va a hacer? Si aparece una oferta, está sobre la mesa, listo, le bajan el martillo y se concreta la operación. Nadie analiza cuál es la conveniencia o qué es lo mejor”, completó el campeón de la Copa Libertadores 1991.

¿Qué debe hacer el Udinese con Damián Pizarro?

Respecto a qué debería hacer el equipo italiano con el denominado Haaland de Macul, el Polaco planteó que podrían reintentar su adaptación o enviarlo a préstamo.

“Eso lo tendría que contestar la gente de Udinese. ¿Qué es la perspectiva que ellos tienen y qué es lo que tienen planificado para con el jugador? Si mantenerlo para que se adapte y a su vez supervisarlo, o darlo a préstamo a un equipo, en este caso por ahí de segunda, como para que tenga más continuidad. Pero te insisto, eso la respuesta la tendría que contestar la gente de Udinese, dueña del pase de Pizarro”.