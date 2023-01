José Luis Villanueva repasa el paso de Cristián Zavala en Colo Colo: "Tuvo pocas posibilidades y cuando estuvo no fue la gran cosa"

Todo parece indicar que Colo Colo y Gustavo Quinteros perderán a un nuevo jugador de cara al 2023. Y es que Cristián Zavala, quien no ha logrado ganarse un puesto de titular en el Cacique, podría emigrar a Curicó Unido para afrontar el Campeonato Nacional y la Copa Libertadores de América.

Varios medios nacionales han salido al paso de este traspaso de Zavala al elenco tortero, club que 'estaría a detalles' de abrochar al ex Deportes Melipilla, préstamo que tanto los hinchas albos como los de la Séptima Región ven con buenos ojos para darle mayor continuidad al futbolista.

Zavala no pudo ganarse un puesto en el esquema de Quinteros | Foto: Agencia Uno

José Luis Villanueva, panelista de Pauta de Juego, utilizó los micrófonos del programa radial para analizar lo que fue el paso del nacido en Puente Alto por el Estadio Monumental.

"Tuvo pocas posibilidades y cuando estuvo no fue la gran cosa, báncatela que es lo que debería hacer", apuntó el ex delantero de la UC.

"Es raro como Colo Colo plantea este tema porque los quiere tener y si no los usa los quiere seguir teniendo, en vez de hacerse más competitivo y decir ya si no estás que se vaya, vendámoslo o hagamos caja o ahorremosno este sueldo y traemos a otro, no sé, les falta más de los equipos argentinos que así se van nutriendo de competividad", remató.

Recordar que el jugador en cuestión solamente sumó 653 minutos con la camiseta del conjunto "popular", disputando 20 encuentros donde pudo convertir un gol.