Colo Colo y Gustavo Quinteros no lo están pasando para nada bien en este inicio del Campeonato Nacional. El Cacique solamente ha sumado 5 puntos de 9 posibles y el nivel mostrado en las últimas dos fechas no han dejado para nada contentos a los hinchas albos.

El entrenador argentino nacionalizado boliviano en más de alguna entrevista ha dado a conocer que le gustaría tener un refuerzo más para afrontar esta temporada, pero sus palabras no han sido escuchadas por los dirigentes de Blanco y Negro.

Al ex jugador y actual panelista de ESPN, José Luis Villanueva, no le gustó que el estratega albo pidiera nuevamente refuerzos luego del empate ante Audax Italiano y se fue en picada en contra del ex seleccionador de Bolivia.

“Basta de pedir jugadores. Viejo, hazte cargo de tu equipo, hazlo jugar bien, eres un muy buen entrenador, tienes una trayectoria que te respalda. Sácales rendimiento, ¿qué es eso de no me está resultado uno y vamos a traer a otro?, comenzó diciendo Villanueva en el programa ESPN F360.

Además, agregó que “en un buen gestionador de grupos, su labor es elevar el rendimiento de los que tiene, después, a final de año veremos, pero basta de esta posición (de pedir refuerzos)"

"A mí me llama mucho la atención que es casi como que él no estuviera confiando en sus capacidades, que todo tenga que venir de afuera. Eres es un muy buen entrenador, sácale rendimiento a tu equipo”, sentenció el ex delantero de la Universidad Católica.