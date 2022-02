Juan Martín Lucero marcó su primer tanto con la camiseta de Colo Colo el pasado fin de semana ante Everton. El argentino fue el autor del segundo gol en la victoria por 2-0 y esto sin duda que ilusiona a hinchas y sobre todo a Gustavo Quinteros.

Este jueves, el atacante conversó junto a ESPNF90 Chile y una de las preguntas fue apuntada hacia una elección, la cual es si tuviera que escoger en salir goleador o campeón con el cuadro albo.

"Si me das a elegir, obviamente lo que más quiero y anhelo es salir campeón con Colo Colo de la liga. Bueno, si bien obtuvimos el título de la Supercopa, pero lo que más anhelo si me das a elegir y me pones en bandeja en vez de salir goleador o campeón, te elijo salir campeón", expresó Lucero.

"Obviamente el delantero siempre quiere sumar, hacer goles y de más, pero me considero una persona que me desvivo por el equipo y si tengo que bajar a ayudar a mis compañero lo haré", agregó.

Aunque también es claro con que el gol es la herramienta que mantiene con confianza al delantero, pero si no marca, tampoco lo toma como algo que pueda afectarlo más de la cuenta, pues también destaca otras cosas.

"No es que me vaya a quedar en el área esperando hacer un gol si no me siento bien o tuve un mal partido, trato de desvivirme por mis compañeros y el club. Obviamente el gol siempre es algo extra para el delantero, es de lo que vivimos y nos da de comer, pero no es que me vuelve loco, me pongo mal o me frustro si no hago un gol", cerró.