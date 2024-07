El nombre de Juan Martín Lucero sigue dando vuelta por el Estadio Monumental dado que no se ha podido olvidar el poderío goleador del Gato en su paso por Colo Colo. Sin embargo, es una de las misiones que tiene Javier Correa, pese a que el delantero fue contundente en desmarcarse de la comparación con el exfutbolista albo.

Fue en su presentación donde Javier Correa no quiso profundizar en los detalles de comparación con Juan Martín Lucero. Y es que el exdelantero de Estudiantes de La Plata respondió que no está para ser la sombra de nadie y que viene a escribir su propia historia con la camiseta del Cacique.

“Creo que Martín en su momento trabajó bien e hizo bien las cosas, pero yo no estoy para hacerle sombra a nadie, sino que escribir mi propia historia. Vengo a trabajar para eso así que no me comparo porque tengo que hacer mi recorrido en el club que confió en mí y me fue a buscar”, fueron las palabras que entregó Javier Correa al respecto.

El dorsal que ocupará Javier Correa en Colo Colo. (Foto: Photosport)

Responsabilidad de ser el ‘9’ de Colo Colo

Uno de los principales problemas que ha sufrido Colo Colo en los últimos mercado, es que, luego de la salida de Lucero, no se ha dado en el clavo con su “reemplazante” en ataque. Por lo mismo, se tiene mucha confianza en Correa para ser el centrodelantero que le hace falta al Eterno Campeón.

“Eso no me desvía de mi objetivo que es trabajar, y en base del trabajo se dan los resultados. Vengo a aportar mi granito de arena a la institución que vine, sé el paso que estoy dando en mi carrera, después trabajando se da más fácil lo que uno quiere”, fue la respuesta del goleador cordobés.

Por otro lado, se le preguntó por su paso en el extranjero y si ha tenido presión por estar convirtiendo constantemente. “¿Cómo se ganan los partidos? Haciendo goles, y si me toca asistir o estar pendiente del gol es importante. Los pasos fueron crecimientos para crecer constantemente”, apuntó en su principio.

Adicionalmente, señaló que “mi paso en Estudiantes un club con historia que agradezco la posibilidad de dar este paso. Todo lo que hice en mi carrera fue para crecer y aprender. Llego a un club bárbaro que me hace sentir como en mi casa, así que muy feliz”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Javier Correa en Colo Colo?

El delantero cordobés de 31 años llega a Colo Colo con un contrato por los próximos tres años, lo cual lo deja vinculado al club hasta finales de diciembre del 2027.