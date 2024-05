En Colo Colo comienzan a sacar cuentas alegres tras lo sucedido con Juan Marín Lucero, delantero argentino que pasó por el Cacique en 2022 y salió por la puerta trasera luego de una temporada brillante con los albos.

El goleador trasandino se reveló y partió al Fortaleza de Brasil desconociendo su contrato con el cuadro popular y haciendo uso de una supuesta cláusula de salida de un millón de dólares.

Por lo mismo en el Estadio Monumental no se quedaron de brazos cruzados e interpusieron una demanda en la FIFA, la que ganaron. Pero el club brasileño no se quedó de brazos cruzados y apeló al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo), luego de la sanción de no poder fichar en dos mercados, más un castigo individual de seis meses sin poder jugar para Lucero.

Juan Martín Lucero rápidamente se volvió figura en Fortaleza. (Foto: Photosport)

Un caso perdido para Fortaleza

Pero en la justicia deportiva el favor también se lo estaba llevando el Cacique. Así lo explicó el pasado viernes 26 de abril Alejandro Paul, el gerente general de Blanco y Negro, quien en la Junta Ordinaria de Accionistas informó que el caso estaba prácticamente ganado.

“Se fue sin justa causa, se arrancó. Contratamos un equipo de abogados muy bueno en España que se dedica al derecho deportivo. Ganamos en la FIFA y tuvieron un castigo de no fichar en dos mercados y que el jugador no pueda jugar en cuatro meses. Fortaleza apeló al TAS“, comenzó diciendo.

“En el TAS tuvimos una audiencia en Lima y estamos esperando que se resuelva el fallo. Todo indica que ese juicio lo tenemos prácticamente ganado. Eso es lo que podemos informar. Falta un mes o dos”, agregó.

Una salida alternativa

En la misma línea, Paul transparentó que desde el elenco Tricolor se acercaron para buscar otra solución al caso, pagando por el futbolista de 32 años: “Mientras el TAS está viendo la resolución final, hubo acercamiento de Fortaleza y el jugador de llegar a un advenimiento (acuerdo). Es un tema que están viendo los abogados”.

Y al parecer esta salida alternativa llegó a buen puerto. Según informó el periodista trasandino César Luis Merlo, Fortaleza pagará dos millones de dólares adicionales al Eterno Campeón. Aunque esta suma será depositada en cuotas.

En total, más la cláusula inicial, serán 3 millones de la moneda estadounidense que dejará el Gato Lucero en Colo Colo.