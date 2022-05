Juan Martín Lucero feliz con su presente en Colo Colo y no dramatiza por los goles perdidos: "Lamentarme no sería profesional"

Juan Martín Lucero era la prioridad de Gustavo Quinteros para reforzar la delantera en el último mercado de pases y con su rendimiento le ha dado la razón al estratega. El argentino lleva 9 goles entre Campeonato Nacional y Copa Libertadores, pero también es un gran aporte en lo colectivo y ha aportado cuatro asistencias.

El Gato analizó su buen momento en conferencia de prensa, pero también tuvo un tiempo para hablar de sus goles perdidos en el último partido contra Alianza Lima. Sostuvo que esas situaciones no lo tiran para abajo y que ya tuvo su revancha.

“Estoy muy contento con mi presente, obviamente los goles son lo que marcan a un delantero. Puedes jugar bien o mal, pero si no anotas queda algo pendiente. Lo de Lima son cosas que pasan, es la primera vez que me toca desde que llegué, si me tira para abajo una situación así sería muy poco profesional de mi parte y sería débil mentalmente. En el partido pasado tuve una revancha porque la primera que tuve convertí, son cosas del juego, si no lo asimilo bien sería un desperdicio”, comenzó.

En esa misma línea se refirió a las ocasiones en sus pies malogradas, como un lanzamiento penal ante los íntimos. “Obviamente nadie quiere fallar un penal, son situaciones que no están buenas, pero se ha dado así. Si pasa es porque tenemos muchas ocasiones y lo tendremos que revertir practicando, intentándolo, no podemos seguir con miedo de tirarlos porque eso sí sería preocupante”, complementó.

Asimismo, se refirió a su polifuncionalidad en ataque, donde no se estanca sólo como un ariete de área y suele moverse por todo el frente ofensivo. “Creo que el juego asociado es parte del equipo. No sería tan útil si no tuviera a todos mis compañeros que están en un gran nivel y lo van demostrando en cada partido. Nuestro estilo es ser dinámico, ser frontales, si no tuviera estos compañeros me sería más difícil jugar como lo hago. Creo que al haber una buena comunicación nos potenciamos todos, eso también demuestra como venimos en la tabla y la copa”, explicó.

Finalmente, se refirió a cómo cambiar su manera de jugar según sus acompañantes en ofensiva. “Son situaciones de juego que se van dando. Yo creo que cuando juega Gabi se tira un poco más adentro para asociarse más, el otro día le tocó a Zavala que es más vertical, jugar uno contra uno, encarar y son diferentes. La idea es siempre tratar de ocupar el espacio de un compañero, a veces me toca defender, salir hacia afuera, siempre trato de ocupar ese espacio o terminar más directamente la jugada”, cerró.