Juan Martín Lucero le da tranquilidad a Colo Colo con su lesión: “No me duele nada, estoy tranquilo porque no es nada grave”

Colo Colo encendió las alarmas de preocupación con la salida de Juan Martín Lucero en medio del partido en Copa Chile. El delantero argentino sufrió una molestia física, la cual obligó al cuerpo técnico a tomar la determinación de sacar al futbolista por precaución y poder evitar una gravedad en sus molestias.

El delantero Juan Martín Lucero llegó la tarde de este lunes a la Clínica MEDS para realizarse los chequeos médicos correspondientes, donde además se tomó el tiempo para conversar con los medios de comunicación que estaban esperándolo a la salida de la consulta médica.

“Ahora los va a revisar el doctor y me va a informar, no hablé con él. Pero no fue algo grave, conozco mi cuerpo, preferí salir para evitar algo peor que me dejara más tiempo. Tranquilo porque no es nada grave. Vamos a ver si estamos para el domingo o el próximo fin de semana”.

No fue lo único que destacó el futbolista, debido a que además contempló que “No me duele para nada, no siento nada. Vamos a ver cómo evoluciona estos días y vamos a ver con el cuerpo técnico y médico lo mejor. No creo que influya en algo muscular la cancha sintética de La Calera, si fuera óseo, quizás”.

Colo Colo quedó eliminado con Ñublense de la Copa Chile. (Foto: Guillermo Salazar - Bolavip)

En lo que tiene que ver con el partido, el futbolista dio a conocer que “Fue una lástima cómo se dio el partido. Habíamos hecho un buen partido, en tres pelotas paradas pasaron ellos, pero merecido, es fútbol, es así. Hay que aprender y corregir para el Campeonato Nacional”.

Finalmente, expresó que siempre el Campeonato Nacional fue la prioridad para el plantel. “El torneo siempre fue nuestro objetivo principal, desde el primer momento. Seguiremos enfocados en eso, nos quedan varias finales para llevarnos el título”.