Colo Colo cayó claramente por 2-0 ante Boca Juniors en un compromiso en que los albos se vieron muy desconectados en el primer tiempo, pero, en el segundo, cambiaron la imagen y equipararon fuerzas ante el conjunto xeneise.

Juan Martín Lucero, flamante refuerzo albo que llegó procedente de Vélez Sarsfield, cumplió un correcto partido y mostró cosas interesantes para llevar solo dos compromisos en el cuerpo con el Cacique. El delantero, quien a ratos se vio poco alimentado por el equipo, se las ingenió para tener buenos movimientos con y sin balón frente a un rival de primera categoría en Sudamérica.

Una vez terminado el partido, Lucero analizó y valoró el apretón que tuvo Colo Colo ante Boca: “Es mejor que nos pase ahora, son partidos amistosos, pero se enfrentan dos clubes grandes y hay que dejar lo mejor. Es un partido de nivel de Copa Libertadores, nos vino bien jugar con este tipo de rivales, son muy buenos y nosotros tenemos nuestro trabajo y nuestro equipo”, señaló.

El ariete reconoce que la primera fracción de los albos no fue buena y explicó que “Hay que dejar la imagen del segundo tiempo, ahí se refleja el equipo que somos. Me siento muy buen, estoy muy contento en el club, me han recibido de la mejor manera y eso me pone contento. Todavía no fui para Chile, pero me recibieron todos muy bien, estoy feliz”.

En el cierre, Lucero asegura que “me siento muy bien físicamente, que es lo más importante. Futbolísticamente también. El equipo estuvo flojo en el primer tiempo, pero luego cambiamos la imagen y con eso nos tenemos que quedar. Jugar la Copa Libertadores me atrajo mucho para llegar a Colo Colo. Arrancamos con una final en la Supercopa los partidos oficiales y estamos ansiosos de que llegue el día domingo y ojalá sea para nosotros”, remató.