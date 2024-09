Universidad de Chile no pudo ante Deportes Iquique en el Tierra de Campeones. El cuadro laico sucumbió por 3 a 0 ante los “Dragones Celestes”, hipotecando así, por primera vez en varias de las últimas fechas certamen, sus opciones al título.

Colo Colo sigue firme a la caza del “Romántico Viajero”. De hecho, con 3 partidos menos, están aún a 7 puntos, por lo que, de ganar en sus 3 encuentros pendientes, pasarían eventualmente a la U en la tabla. Para ello, primero debe partir por superar a la UC y al Audax en la semana entrante.

Sobre los azules, el encuentro no estuvo exento de polémicas. El cuadro de Gustavo Álvarez sufrió la expulsión de Leandro Fernández a los 32‘. Sin embargo, minutos antes, Steffan Pino también cometió una similar falta pero el juez Piero Maza determinó que solo ameritaba para cartulina amarilla.

Tras dichas polémicas, Agustín Nadruz tras un débil rechazo de la defensa azul, anotó el 1 a 0 para el local. El segundo fue un golazo en el 2do tiempo. El jugador Joaquín Moya pilló adelantado a Castellón tras recuperar la pelota, remató y, a 47 metros, puso el 2 a 0 parcial. El 3ro y definitivo, fue obra de César González.

Las declaraciones de Gustavo Álvarez tras la derrota ante Deportes Iquique

Si bien los internautas e incluso reconocidos personajes azules reclamaron con todo las polémicas remarcadas inicialmente, el técnico Gustavo Álvarez no quiso echarle más carbón al fuego.

La expulsión de Leandro Fernández marcó la caída de Universidad de Chile.

De hecho, muy calmo, declaró ante los micrófonos de TNT Sports: “El resultado hay que reconocerlo. No me parece que hubo esa diferencia entre los dos equipos. Mientras tuvimos 11 contra 11 controlamos”.

Eso sí, recalcó que la expulsión de Leandro Fernández condicionó el encuentro: “Éramos dominadores y mejor que el rival. La expulsión emparejó todo. No encontramos claridad en tres cuartos. Hay que aceptarlo, reconocerlo, no me parece que el rival nos superó”.