El ex seleccionado no tuvo piedad con el volante del Cacique a pesar que marcó uno de los tantos en el triunfo ante Santiago City en Copa Chile.

Juvenal Olmos le llama la atención a Carlos Palacios: “Que cambie su actitud, así no vas a servir en Colo Colo"

Colo Colo derrotó a Santiago City por Copa Chile y avanzó de ronda en la Zona Centro Norte del torneo. El cuadro albo se impuso por 2-0 con goles de Carlos Palacios y Marcos Bolados.

Justamente, la 'joya' reaparecía en el once titular de Gustavo Quinteros luego de un inicio de temporada con lesiones y bajo rendimiento. El ex Unión Española no ha podido estar a la altura de lo que se le trajo al conjunto colcolino y por eso es que el técnico le entregó la confianza para que vaya sumando minutos.

No obstante, a pesar del gol contra el conjunto 'ciudadano', Juvenal Olmos no quedó conforme con el nivel mostrado por el ex seleccionado chileno y aseguró que con el tiempo que lleva en el club ya debería estar bien físicamente y futbolísticamente.

"¿Qué busco de Palacios? Más allá de un partido como este, más allá del pase gol o el gol que pueda hacer ¿Sabes qué busco? Que vaya al piso, que recupere la pelota, que muestre hambre hacia afuera. Que le muestre al técnico que él tiene que ser titular en Colo Colo, que cambie su actitud y no que 'es que yo soy así'", comenzó diciendo Olmos en Todos Somos Técnicos.

"Así no vas a servir en Colo Colo, no te va a ir bien en Colo Colo. ¿Cuántos 10 o armadores han llegado a Colo Colo con un papel así (grande) de posibilidades de ser el crack del año? Pero si tú no muestras que vas a fondo en tu camiseta, en tu proyecto, en cada situación que te toca", agregó.

El volante marcó uno de los goles en el triunfo albo | Foto: Photosport

Por último, el ex técnico de la Selección Chilena no dejó todo ahí y nuevamente repasó a Palacios y a los jugadores que no han sumado minutos en el Cacique.

¿Hace cuánto que está en Colo Colo? ¿Dos meses? ¿No es tiempo suficiente para que esté bien físicamente? Cualquier futbolista con dos meses tiene que volar, entonces esa práctica vieja de que 'no vengo bien', 'que me tienen que hacer cariño'. Es Colo Colo, muchachos. Cariño es para la inferiores. Vi el partido y está bien que sean reservas, está bien que Quinteros los ponga de reservas", cerró.