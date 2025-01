En Colo Colo hay toda una polémica con el jugador Maximiliano Falcón, quien no se ha presentado a la pretemporada y su deseo sería salir del club, luego de cinco temporadas en el cuadro popular.

El defensa uruguayo se hizo presente en las mediciones médicas y los primeros trabajos físicos antes de Navidad, pero luego de la última semana de vacaciones por las fiestas de fin de año no regresó a Chile.

Ayer tras la reunión de directorio el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que hay una oferta que deben analizar desde la MLS, que sería del Inter Miami. Y este martes, el representante del Peluca, Gerardo Arias, comentó que están buscando lo mejor para el zaguero charrúa.

Todo este conflicto no ha caída nada bien en el medio local, tanto así que el periodista Fernando Solabarrieta, aprovechó su tribuna en radio Le Metro para sumarse a las críticas contra el futbolista de 27 años.

“Su no presentación a la pretemporada es una medida de presión, para salir del club. Es más viejo que el hilo negro, esa es la razón. En el fútbol hay cosas que no se pueden decir, porque el dirigente todavía no quiere romper una negociación, es el caso de Mosa”, comenzó planteando.

“Pero si tu no te presentas a trabajar teniendo contrato vigente, yo creo que no está bien. Para mí, no está bien. Después sigue negociando internamente, sigue tratando de salir del club porque tienes una oferta que te interesa más, está dentro de tu derecho, pero preséntate a tus obligaciones”, continuó.

“Si tiene una oferta de la MLS, yo digo que para Colo Colo que se está reforzando a nivel de traer a (Claudio) Aquino, de Salomón (Rodríguez), de (Arturo) Vidal, de (Mauricio) Isla, Colo Colo puede buscar a un mejor central que Falcón“, agregó.

Maximiliano Falcón estuvo presente en los trabajos de Colo Colo antes de Navidad. (Foto: @colocolooficial)

Fernando Solabarrieta le dio en el suelo a Maximiliano Falcón

En la misma línea, el rostro deportivo y ex Televisión Nacional de Chile, también puso en duda su nivel futbolístico y trató de abrirle los ojos al hincha colocolino.

“Sé que es súper querido por la gente, las chascas al viento le ayudan un montón, pegarse en el pecho, celebrar los laterales, todas esas cosas que son súper importantes en el fútbol como sacar un lateral, pueden servirle mucho para vender la pomada, pero como jugador si tiene la opción de sacarle rédito económico y mandarlo a Estados Unidos, es un jugador que además ya no te quiso cumplir la pretenporada, yo pienso que Colo Colo podría tener un mejor defensor central que Maxi Falcón. Tal vez no tan querido por la gente, pero lo importante es que juegue bien al fúbol“, planteó Solabarrieta.

“Y en ese sentido, Falcón creo que siendo un buen jugador de fútbol, no es el jugador que la gente cree”, completó quien estuvo en la pantalla de Fox Sports y ESPN.