Ramiro González fue uno de los puntales de Colo Colo hoy en el Estadio Monumental ante Universidad de Chile. El argentino llegaba sumamamente cuestionado por su bajo nivel, pero el zaguero sacó la tarea adelante y pudo cobrarse una linda revancha para él, en el fondo de la zaga, junto a Matías de Los Santos. El transandino nacionalizado chileno, eso sí, no quedó para nada conforme ni con el rendimiento del equipo ni con lo mostrado por el archirrival.

González cree que les costó mucho salir jugando desde atrás y quedó con bronca, ya que siente que Colo Colo hizo lo mejor en el partido para poder quedarse con el triunfo ante los de Mauricio Pellegrino en Macul.

"Por ahí, no fuimos un equipo que mostró demasiada salida limpia y muy vistosa. En la cancha siempre fuimos superiores buscamos siempre el arco rival. Tuvimos las más claras y merecimos claramente la victoria", dijo a TNT Sports.

Luego, el zaguero de Colo Colo le tiró una indirecta sin asco a la U sobre lo mostrado. "Sí, por momentos, no tuvimos salida límpia y ellos no nos han superado en ningún momento. Es más, a partir del minuto 60, ellos se replegaron y nos dieron el campo para tratar de lastimarlos. No se consiguió y lamentablemente no pudo entrar. Acá solo un equipo quiso ganar y el otro vino a buscar el empate", expresó.

Ramiro González no quedó conforme con lo mostrado ante la U (Guille Salazar)

González sabe que la U tenía que lidiar con el tema de los 21 años sin ganar en el Monumental y creen que el rival abusó de su timidez y que, claramente, su negocio era venir a empatar el partido, sin proponer y asentarse en la cancha sin mostrar nada.

"Ellos hace muchos años no ganan acá en el Monumental y el sumar un punto, al parecer, les es suficiente. Nosotros en todas las canchas intentamos sumar de a tres. Hoy, no se dio y nos vamos con un sabor amargo", manifestó.

El cierre de González, al menos, fue rescatando lo realizado en el campo por el Cacique, que tuvo todo menos el gol para ganar.

"Creo que nos faltó más circulación para buscar el pase entre líneas y fue con corazón, con garra, con huevos, con lo que te pide este club. Siempre hay que sumar de a tres. Viendo, al menos, el lado positivo es que no nos hicieron goles y hay que seguir sumando", terminó.