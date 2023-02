Colo Colo se despotenció fuertemente para la temporada 2023 en el fútbol chileno. En los tres partidos que se han disputado hasta el momento, el cuadro albo no ha dejado una buena imagen y ya dejó ir la Supercopa. Además, el Cacique viene de ser humillado por O'Higgins tras caer 5-1 en Rancagüa y no junto con ello, el actual campeón perdió a siete de sus futbolistas tras una dispar gestión de Blanco y Negro.

Por distintas razones, la concesionaria no logró retener a varios de sus jugadores que le entregaron grandes alegrías al club, pero no así a las arcas del cuadro colocolino. El primer caso es el de Gabriel Suazo. El último capitán del Cacique no llegó a un acuerdo con el club, no renovó su contrato y partió al Toulouse de la Ligue 1 en Francia. Pese a todo lo que estuvo, la concesionaria no recibió ningún peso por él.

Una situación similar pasó con Óscar Opazo. El Torta había avanzado con el Cacique para extender su vínculo. Sin embargo, la dirigencia alba se durmió en los laureles y dejó ir al lateral derecho a Racing de Avellaneda. El defensa partió como jugador libre y tampoco dejó dinero en la institución.

En el mismo caso, la situación de Carlo Villanueva es parecida al resto, aunque en Colo Colo se resignaron y tampoco ofrecieron seguir al mediocampista, que fue perdiendo terreno al interior de la institución. A pesar de todo el proceso formativo, el volante quedó libre y firmó en Huachipato.

Gabriel Suazo dejó Colo Colo y firmó en la Ligue 1 de Francia. ByN no recibió un solo peso (Toulouse FC)

Otra situación que tampoco le reportó ningún rédito económico a Colo Colo fue lo de Gabriel Costa. El peruano uruguayo tenía un alto costo, pero en el Cacique fallaron a la hora de realizar una oferta. El extremo quedó con el pase en su poder, solo dijo muchas gracias en el Monumental y ahora es figura en Alianza Lima.

Qué decir de lo que ocurrió con Juan Martín Lucero. Acá, la situación está en veremos. Colo Colo desembolsó 900 mil dólares por su carta, pero el delantero se fue al Fortaleza y están en un litigio con la FIFA. Acá, recién podría ganar algo de dinero, aunque no es algo rápido.

Una situación similar vivirá Joan Cruz. El jugador, según su entorno, está libre y partió al Real Oviedo en España. Sin embargo, Blanco y Negro intentará hacer algo para ver si realmente el volante quedó libre, a pesar de que en Macul acusan que su contrato se autorenovó por un año más.

En el caso de Luciano Arriagada, el delantero viene de anotar con el Athletico Paranaense en Brasil y fue desechado por el club. El artillero no quiso renovar tras no ser considerado y tras una década, el artillero dejó el Monumental. En este caso, el equipo debería tener algo de dinero por los derechos de formación, aunque igual lo dijeron ir libre.