El ambiente en Colo Colo está crispado. Los ánimos están caldeados y el equipo anda con la mecha corta debido al mal inicio de temporada en el fútbol chileno. Prueba de ello es lo que ocurrió hace un par de días en el Estadio Monumental con el gerente deportivo, Daniel Morón, quien se salió de todas sus casillas y tras el empate ante Everton increpó al árbitro Felipe González.

En su informe, el juez consigó que el directivo albo "nos increpa y nos dice a viva voz, ustedes cagan al fútbol. Siempre es lo mismo con ustedes, las cagan (sic)". Luego, tras bambalinas, Morón declaró a la prensa sobre la situación de Marcos Bolados y la amarilla que recibe. “Es otra cosa más horrorosa, porque quiere decir que no tiene comunicación entre los árbitros. No sé para qué mier…. llevan la huevaita (sic) esta que llevan en el oído y en la boca, no sé para qué".

Todas las inconductas le pasaron la cuenta a Morón, quien fue sancionado hoy en la jornada de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina realizada en las dependencias de Quilín 5635 en la ANFP. Los encargados del ente jurisdiccional tomaron medidas, analizaron las pruebas y determinaron un castigo para el Loro.

Según el periodista Rodrigo López de DirecTV Sports, Morón fue castigado con un total de 15 días de sanción tras sus dichos. Esto quiere decir que el director deportivo no podrá ejercer directamente sus labores durante dos semanas en los partidos que correspondan a estos días.

Daniel Morón cometió un grave error tras el partido con Everton y se pierde el Superclásico (Agencia Uno)

ver también La molestia del Clavo Godoy por el llanto de Gutiérrez tras la caída de Colo Colo

El directivo, en rigor, no podrá estar presente para el Superclásico en el Estadio Monumental pactado para el 12 de marzo, a las 18 horas, en Macul ante la Universidad de Chile y, de plano, tendrá que seguir el partido fuera de las inmediaciones del coliseo deportivo albo.

Colo Colo, nuevamente, sufre con las salidas de libreto y las palabras de grueso calibre, ya que anteriormente el técnico Gustavo Quinteros había sido uno de los que encaró a Fernando Véjar por su cometido y recibió dos fechas sin dirigir a ras de campo.