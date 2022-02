Las expectativas por la temporada 2022 de Colo Colo son altas, ya que el Cacique el año anterior ganó la Copa Chile y peleó el Campeonato Nacional, incluso lideró en gran parte de la competencia. El optimismo se aumentó con la consagración en la Supercopa ante la Universidad Católica, pero el inicio del torneo por ahora no es el esperado, ya que suma cinco unidades de nueve posibles con dos empates consecutivos. Gustavo Quinteros mantiene la calma en el comienzo, ya que el equipo se está generando situaciones de gol.

"Fue un partido parecido al anterior (ante La Serena en La Portada), lo tendríamos que haber definido en el primer tiempo por situaciones, por el penal, la situación de (Gabriel) Costa. En el segundo tiempo tuvimos dos situaciones, el travesaño. Nos está costando definir, pero lo bueno es que el equipo genera situaciones, genera más que los rivales", comenta tras el 1-1 ante Audax Italiano en el estadio Monumental por la jornada 3 del Campeonato Nacional 2022.

El DT menciona los aspectos a mejorar en su equipo: "Ahora el trabajo nuestro tiene que enfocarse en la definición, en la precisión. Hubo jugadas en el segundo tiempo donde tomamos malas decisiones, quisimos tirar un centro apurado cuando teníamos que haber avanzado y asistir adentro del área. Tenemos que corregir la precisión, la claridad y la definición, en estos dos partidos nos pesó eso y, por supuesto, recuperar anímicamente y futbolísticamente un par de jugadores importantes para nosotros que hoy no están en su mejor momento", complementa.

El DT destaca las cosas buenas del conjunto albo:" Estamos tranquilos porque superamos futbolísticamente a los rivales, tenemos muy pocas situaciones en contra, las que tenemos lamentablemente nos convierten. El equipo todos los partidos hace goles, pero no los suficientes para cerrar los partidos. Tenemos que trabajar eso, enfocarnos, seguir superando futbolísticamente, eso quiere decir más llegadas y recibir menos situaciones en contra", enfatiza.

"Hay que estar tranquilos, seguir trabajando más en la definición, en la jugada, recuperar un par de jugadores que de mitad de cancha para delante están imprecisos ya sea para definir o asistir. Después no me preocupa, me preocuparía si el equipo no llegara, no tuviera funcionamiento, no generara ninguna situación, no me preocupa el funcionamiento, si me preocupa no convertir" añade.

Quinteros buscará apoyar a los futbolistas que no están en su mejor versión y deja claro que queda mucho torneo: "Siempre el apoyo de la gente, del cuerpo técnicos de los compañeros, hay jugadores que están por debajo de su nivel, no tengo dudas que van a estar bien. Esto recién comienza, falta un montón, hay que darles confianza, trabajar mucho, seguir apostando, a lo que estamos haciendo. No siento ninguna complicación, miro el juego, no miro sólo el resultado, miro si el equipo genera situaciones, si llega a posicion de gol y lo hace muy bien. El partido anterior, tuvimos seis situaciones claras, este partido cuatro o cinco penales fallados, tiros en el palo, estoy contento con esa faceta, no con los resultados. Al final creo que no es resultado que merecíamos tener", finaliza.