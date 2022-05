Las alarmas se encendieron en el día de ayer cuando se informó que Brian Fernández, ex jugador de Unión La Calera, Portland Timbers y Racing Club de Avellaneda, entre otros clubes, no se presentó a entrenar con su equipo Deportivo Madryn y habría sido encontrado por un amigo en muy mal estado.

Lamentablemente para el crack argentino, no es la primera vez que sufre con el abuso de sustancias y, ese tipo de conductas, han sido reiteradas a lo largo de su carrera, lo que le truncó las posibilidades de llegar aún más lejos de lo que llegó.

Corría el año 2015 cuando Fernández, quien en ese momento estaba en Racing Club, sufrió una dura sanción por uso de drogas recreacionales. El presidente de Racing en ese entonces, Víctor Blanco aseguró que “Sabíamos que venía de una familia humilde y con problemas”, pero que de igual manera no se esperaban lo que sucedió porque arrojó bien en los test psicológicos.

Tras la suspensión, fue fichado por el Metz de Francia, en donde apenas disputó 7 partidos para recaer por única vez en Chile, en Unión La Calera específicamente. Ahí, la rompió, pero sufrió dramas familiares que lo volvieron hacer recaer en sus adicciones.

En Chile, fue dirigido por Víctor Rivero en Unión La Calera. | Foto: Agencia UNO

De Chile partió al Necaxa, en donde compartió camarín con Matías Fernández el 2018. El buen nivel lo llevó al Portland Timbers de la MLS en donde fue figura, pero volvió a caer: “Pedí ayuda para no volver a caer en ciertas cosas que me han pasado en la vida. Me dijeron que había un lugar al cual yo podía ir, agarré, le dije que sí, que hoy mismo quería ir y me fui. Eso fue lo que pasó”, dijo en su momento.

El club estadounidense escondió las ausencias del jugador diciendo que sufría un virus estomacal, pero era porque decidió ingresar de manera voluntaria a un programa de abuso y sustancias que tiene la liga norteamericana.

De Estados Unidos pasó a Colón, en donde disputó pocos partidos y estuvo marcado por una polémica en que se reportó como perdido, pero sin embargo no lo estaba. “Me levanté de una siesta y me encontré esto. No puedo salir a la calle, por eso no tengo celular”, explicó.

Fernández también jugó en Necaxa. | Foto: Getty Images

Antes de Deportivo Madryn, en Ferrocarril Oeste, Brian Fernández volvió a demostrar que la dejó chica y se anotó un impresionante promedio de gol y nunca dejó de creer: “Esa es mi lucha: caerme y seguir, seguir y seguir”, dijo.

¿Y que tiene que ver Colo Colo? Brian Fernández aprovechó sus Redes Sociales cada vez que pudo para ofrecerse a jugar por el Cacique e incluso fantaseó en llegar con Mati Fernández cuando estaban en Necaxa. Lo del Cacique nunca prosperó, probablemente, por el negro historial con el que contaba un jugador que prometió ser grande y que trata de salir de la nube negra que lo persigue día a día.