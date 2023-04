Leandro Benegas es uno de los jugadores que llegó esta temporada a Colo Colo. El técnico Gustavo Quinteros lo buscó incansablemente y tuvo su premio, ya que en varias ocasiones el exjugador de la Universidad de Chile dejó en claro que él veía como concluído su paso por Independiente donde logró brillar en la exigente Liga Profesional de Argentina.

Benegas llegó para ser titular y se movió por todo el frente del ataque tanto como centrodelantero y externo. Ahora, el delantero está batallando por ser el otro artillero, ya que debe pelear el puesto con Damián Pizarro. En DSports Radio, el Torito, pese a su momento, está feliz con vestir la camiseta del popular en Chile.

"La verdad es que Colo Colo me demostró que querían contar conmigo y que sea parte de un gran proyecto", esgrimió el artillero quien estuvo varios meses en la mira de la directiva de Blanco y Negro para poder sumarlo.

Sin duda, la felicidad de Benegas radica en que el cuerpo técnico de Quinteros y toda la institución está feliz con él y no lo critican para nada. Más bien, hay confianza desmedida en él. "Ellos están totalmente convencidos de lo que puedo llega a dar", agregó en la emisora.

Leandro Benegas está feliz en Colo Colo (Photosport)

Otro de los puntos importantes para Benegas es el próximo desafío por la Copa Libertadores ante Boca Juniors. El jugador ofensivo sabe que el partido es importante para ellos, ya que necesitan otra victoria en el Monumental para seguir en carrera en el certamen.

"Boca es un equipo siempre difícil. Nosotros intentaremos hacer lo que nos pide el técnico y, claramente, ganándole es un paso más cerca de los octavos. Cada partido es importantísimo", manifestó el jugador.

De igual manera, el exjugador de la U y de Unión La Calera fue tajante para decir que en Independiente no estaban ni ahí con él y que, por ello, optó por venir a Colo Colo.

"En Independiente nunca hablaron conmigo para que me quede. No me demostraron que querían contar conmigo. Siempre se dice que el jugador se quiere ir y ensucian tu nombre", remató.