Colo Colo ya está preparado para lo que será su encuentro por la novena fecha del Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Gustavo Quinteros deberán enfrentarse ante Cobresal en el siempre complicado Estadio El Cobre.

Para este partido, el conjunto ‘Albo’ contará con una importante novedad, la cual trataría de la primera titularidad en este 2023 para el atacante paraguayo, Darío Lezcano, quien ingresará en reemplazo de Leandro Benegas, quien quedó fuera de este compromiso por problemas físicos.

Ante la titularidad de Lezcano, el periodista Leonardo Burgueño tomó el micrófono de Radio ADN para dejar su impresión a lo que puede ser la presentación del ex Juárez de México, en la que no duda que Lezcano realizará una gran labor en la refriega, tal como lo hace Benegas.

“Para este partido, específicamente donde los equipos no presionan en la altitud menos que cuando juegan de local, me parece que Lezcano teniendo en cuenta que no está en Benegas, también puede cumplir la función de ese retroceso para achicar espacios y no desgastarse en la presión en El Salvador”, declaró.

Lezcano y su gran oportunidad en Colo Colo | Foto: Agencia Uno

Finalmente, Burgueño indicó que este partido es la gran oportunidad que venía esperando Lezcano para agarrar la camiseta de titular en Colo Colo, en la que depende de su actuación ante los ‘Mineros’ para ver si toma la posta del centrodelantero del ‘Cacique’ para este 2023.

“Este partido le puede servir y le puede sumar bono para más adelante, a Lezcano este partido le puede servir de despegue para ponerse delante de Benegas”, cerró.

Colo Colo se enfrentará ante Cobresal este sábado 18 de marzo a partir de las 18:00 horas en el Estadio El Cobre y el partido lo podrás seguir EN VIVO por Bolavip Chile.