Colo Colo tuvo un duro primer semestre, en donde los Albos quedaron como lideres del torneo nacional, pero sumaron su gran decepción tras quedar eliminados en la primera ronda de la Copa Libertadores, en donde la falta de plantel, le jugó una mala pasada a los dirigidos por Gustavo Quinteros.

Ante esta situación el volante del Cacique Leonardo Gil conversó con ESPN y se refirió a los pocos minutos que sumaron los juveniles de Colo Colo en el primer semestre, en donde confesó que es una decisión de Gustavo Quinteros y reveló que se derrite por Joan Cruz, pero le dejó un gran recado.

“Yo creo que eso es una decisión del técnico. A mi tanto Luciano como Joan, a mí me encanta Joan, tiene cositas distintas. Yo lo he hablado con él y le he dicho ‘yo también tenía un jugador así que era mi hermano y jugaba de diez, mejor que yo, jugaba bárbaro y lo querían todos los equipos y terminó en Rio Gallegos trabajando’”, inició indicando Gil.

Siguiendo por la misma línea de sus dichos, el mediocampista titular del Cacique indicó que promesas hay demasiadas en el fútbol, pero que uno debe ponerse como meta el luchar por sus sueños y poder conseguir el sumar minutos en una escuadra grande como Colo Colo.

Joan Cruz no ha tenido mucha participación esta temporada | Foto: Agencia Uno

“Promesas hay muchas, después cada uno se pone un objetivo en la vida, en lo personal y es lo que pelea por el sueño. Yo siempre digo que, si uno tiene ese fuego y quiere pelear por el sueño, después el tiempo dirá, pero si vos no trabajas por ese sueño de querer jugar, de querer ser el mejor, se hace más difícil”, enfatizó el Colorao en ESPN.

Finalmente, Gil se deshizo en elogios para Joan Cruz, revelando que tiene muchas condiciones para ir a jugar al Viejo Continente y por la Selección, pero para aquello debe trabajar duro y ser responsables, porque solo con tener las condiciones no alcanza.

“Siempre yo le digo que tiene muchas condiciones, pero para eso hay que tener actitud, entrenar, hay que ser responsable. Yo creo que es un jugador que tiene todo para jugar en Europa, en la Selección, es el que más me gusta a mí”, cerró.