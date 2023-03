Jordhy Thompson es una de las figuras que tiene Colo Colo y que estalló en la temporada 2023, luego de no ir al Sudamericano con la Selección Chilena Sub 20. Un par de goles, un par de asistencias y buenas presentaciones lo catapultaron a ser uno de los jóvenes más relevantes del Cacique. Sin embargo, el delantero fue delatado a través de un video, donde aparece agrediendo a una mujer en lo que sería un local nocturno. La situación no pasó desapercibida en los albos y Leonardo Gil salió al frente.

El Colo es uno de los más experimentados del plantel y le tocó dar la cara respecto a la polémica de Thompson, ya que con el paso de las horas han ido aparecieron más videos y si se comprueba que es él el antagonista de esta historia, el joven puede sepultar su carrera prontamente.

"Como compañero es muy difícil opinar de esa situación. Acá solo estamos para jugar al fútbol (...) Que los problemas de cada compañero sean de la puerta para afuera del club,. Lo que ocurra es problema de cada compañero", dijo tajantemente Gil.

Además, el mediocampista de los albos manifestó qué "nosotros simplemente estamos para venir a entregar y rendirle cuenta al club".

Leo Gil no le prestó ropa a Thompson en Colo Colo (Guille Salazar)

ver también Jordhy Thompson en medio de la polémica por violencia hacia la mujer

Sin duda, el tema es complicado para Colo Colo, Thompson y Gustavo Quinteros, ya que el jugador estaba realizando sus primeras armas y se ve expuesto a tremendo escándalo. El club de Macul sacó un comunicado respecto a la situación.

"Lo que sea de la puerta para afuera es problema de cada uno. Es algo individual", determinó Gil, quien se vio incómodo sobre el tema.