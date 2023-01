Gustavo Quinteros no lo pasa bien en Colo Colo. El técnico del Cacique debe sacudirse de una de la peores goleadas desde que asumió el puesto en el Estadio Monumental. La dura derrota que le propinó O'Higgins por 5-1 en El Teniente no dejó a nadie contento. A ello se suma que el lío que tiene el estratega con los refuerzos que necesita para ir por el bicampeonato del fútbol chileno.

No junto con ello, Quinteros, además, tiene otro gran problema. El DT colocolino tiene que presentarse mañana, desde las 18 horas, en las instalaciones de la ANFP en Quilín 5635 en Peñalolén. El motivo es que el argentino se salió de sus casillas en la final de la Supercopa y arremetió con todo en contra de Fernando Véjar.

"Ojalá que el Campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitado como éste (...) Cada vez que nos dirige no ganamos un partido. Conmigo nunca habló ni lo cruce, pero debe tener algo en contra de Colo Colo", esbozó Quinteros tras la caída ante Magallanes en el Sausalito.

Luego de ello, el Jefe de la Comisión de Árbitros de la ANFP, Roberto Tobar, acusó a Quinteros sobre sus dichos y, en consecuencia, el técnico de Colo Colo se debe presentar en la Sala del Tribunal, para ver cómo se defiende de dichas palabras.

Gustavo Quinteros no lo pasa bien en Colo Colo (Guille Salazar)

La suerte de Quinteros y su posible castigo solo dependerá de la defensa del estratega albo, quien ya había protagonizado algunas salidas de cadena y actos impropios en partidos como ante Antofagasta en el año 2021.

Según el artículo 60, el técnico albo puede ser solo advertido, recibir una amonestación o ser castigado con una sanción de hasta 50 partidos de la cancha debido a su salida de cadena con Véjar. Ahora, el cuadro albo y el técnico debe entregar sus descargos y buscar alguna atenuante a un tema, que puede escalar o bien quedar solo en un archivado por parte del Tribunal.