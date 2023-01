Gustavo Quinteros estaba molesto, ofuscado y fue directo al hueso. El técnico de Colo Colo no le restó mérito alguno a Magallanes, que ganó la Supercopa en Sausalito. El estratega del Cacique, tras la caída de su equipo, lanzó incendiarias declaraciones en contra del árbitro Fernando Vejar con que ya tuvo problemas temporadas atrás.

Quinteros hizo alusión al árbitro tras un problema que ocurrió en 2021 ante Palestino. Véjar no sancionó un tiro penal y la comisión arbitral, de ese entonces, congeló al juez que hoy impartió justicia en el duelo del Cacique ante la Academia.

"Ojalá que el Campeonato no sea dirigido por árbitros que no están capacitado como éste. Lo que nos pasó con Palestino en 2021 fue un codazo en el área, el VAR le dice que fue expulsión y no cobró nada. Hoy, en el gol de ellos, el delantero se apoya sobre Ramiro Gonzalez y no dijeron nada. Una jugada que se va Gil mano a mano, tampoco. Cada vez que nos dirige no ganamos un partido. Conmigo nunca habló ni lo cruce, pero debe tener algo en contra de Colo Colo", reclamó Quinteros.

Además, el DT de Colo Colo añadió que "después de ese partido lo congelaron y ahora lo ponen en una final. Antes de empezar al partido le dije a los jugadores, que había que ser muy superiores, porque cada vez nos dirige este arbitro que no sé si es malo o cobra a propósito en contra de Colo Colo, perdemos"

Gustavo Quinteros carga contra Fernando Véjar (Guille Salazar)

Quinteros no terminó su alocución ahí y continuó reclamando en contra de Véjar, ya que no quedó conforme con su actuación y le pidió a Blanco y Negro que plantee un reclamo formal contra él.

"En los próximos partidos para que no tengamos problemas que no nos dirija más. Le diré al club que haga algo, porque cada vez que nos dirige nos perjudica. No le quito méritos a Magallanes, porque fueron justos ganadores. Me gusta decir las cosas de frente y decir las verdades", agregó Quinteros.

El remate incendiario de Quinteros, quien puede arriesgar alguna sanción por estos díchos, terminó con "espero a ver qué pasará ahora, ya que lo ponen contra Colo Colo, quizás, que irá a pasar y vamos a seguir siendo perjudicados".