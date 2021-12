Colo Colo sigue su búsqueda desesperada por encontrar un centrodelantero de renombre para afrontar la temporada 2022, donde el Cacique deberá afrontar la fase de grupos de la Copa Libertadores y pelear por el título del Campeonato Nacional.

Uno de los jugadores favoritos de Gustavo Quinteros para utilizar el dorsal 9, es el de Ramón "Wanchope" Ábila. El ex jugador de Boca Juniors viene de vestir la camiseta del DC United y el Minnesota United de la Major League Soccer.

Fue en el Minessota que el ariete hizo su debut en el fútbol de los Estados Unidos el 17 de abril luego de entrar los últimos 25 minutos del compromiso en la derrota por 4-0 ante el Seattle Sounders. Ya en la siguiente fecha, el ex delantero del cuadro Xeneixe no estuvo por problemas en su cadera y finalmente, su primer gol con la camiseta de "The Loons" lo marcaría ante el Vancouver Whitecaps FC.

Ya desde la fecha 11 hasta las 14, el ariete no fue convocado por el estratega Adrian Paul Heath y tuvo que ver los partidos desde la grada del estadio Allianz Field de Minessota.

Recordar que el pase actualmente pertenece a Boca Juniors y fue el cuadro argentino que decidió enviar a Ábila a préstamo al DC United, donde el delantero argentino tuvo mejores números que en Minessota pero no convenció a la fanaticada de Washington ni al DT Hernán Losada: 3 goles en 12 partidos disputados, los cuales no sirvieron para clasificar a los Playoff de la MLS.

En total, Ábila disputó 22 compromisos y anotó cinco goles: dos por el Minessota y tres por el DC United, algo que genera incertidumbre en la hincha del Cacique, debido a la poca regularidad que ha tenido en el último tiempo, donde ha podido disputar 474 minutos, algo así como cinco compromisos completos.