El ex delantero de Colo Colo, Lucas Barrios, solamente tuvo palabras de agradecimientos para Claudio Borghi, ex entrenador del Cacique.

Lucas Barrios dejó una huella imborrable en el hincha de Colo Colo tras su primera etapa en el club, donde logró ser el goleador del mundo y el futbolista que más anotaciones marcó en la Primera División. Gracias a sus buenas actuaciones, el Borussia Dortmund de Jurgen Klopp puso sus ojos en él y lo fichó.

Pero sus inicios en el Cacique se dieron con Claudio Borghi al mando del Popular, quien fue el encargado de llevarlo al plantel albo.

El ex delantero de la Selección de Paraguay se tomó un momento para conversar con Radio Futuro acerca de su segunda etapa en el cuadro albo.

"Para mí fue muy importante volver a Colo Colo. Habiamos hecho una gran Copa Libertadores y en el Campeonato Nacional no habiamos estado de la mejor manera, pero después de todo y tras abandonar el club es una situación que a mí me dolió porque lo quiero mucho y lo sigo mucho, pero fue una decisión que yo tomé porque sabía las cosas que pasaban", partió diciendo el exariete.

Barrios no tuvo una segunda buena etapa en el Cacique | Foto: Agencia Uno

Agregando que "por suerte, Colo Colo después pudo tener esa posibilidad de cambio, de tratar de no caer esa situación de pelear un descenso. A mí me deja contento que el Cacique esté peleando los primeros lugares y no como lo habían hecho en su momento en un lugar donde no se merecía estar por la historia del club"

Por último, tuvo palabras de agradecimiento al actual panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports. "A Claudio (Borghi) lo quiero mucho, es una persona que gracias a él yo llegué a Colo Colo y no me va a alcanzar la vida para agradecerselo. Siempre cuando lo veo le digo que soy un agradecido que me haya llevado a Colo Colo. Es un fenómeno y los jugadores lo respetabamos mucho, me hubiese gustado que siguiera dirigendo", sentenció.