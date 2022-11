El ex arquero y hoy comentarista, Luis Marín comentó lo que es la inminente llegada de Fernando de Paul a Colo Colo, la que tilda como un riesgo para la carrera del portero

Colo Colo deja atrás lo que fue la obtención de la estrella 33 dentro del Campeonato Nacional y ya se enfoca en lo que será la temporada 2023, en la que el ‘Cacique’ ya comienza a moverse en el mercado y ya tendría casi sellado a su primer refuerzo, tratándose del portero Fernando De Paul.

Con la abrochada llegada del ‘Tuto’ a Colo Colo, el ex arquero y hoy comentarista Luis Marín se expresó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, en donde explicó que la llegada del golero que pasó por la U es algo arriesgada pensando en su carrera.

“Para mí es arriesgada la apuesta de Fernando (De Paul), no es mala, pero es arriesgada, es un arquero que viene de hace mucho tiempo jugando, se va de la U con continuidad siendo el capitán, pese a que Campos estuvo jugando, hubo un año que no jugó cuando estuvo Johnny (Herrera) o menos, hasta que él toma el puesto”, partió señalando Marín.

Profundizando en aquello, la preocupación del hoy panelista la deja reflejada en que De Paul puede perder su rodaje al llegar a ser el segundo portero de Colo Colo “es una apuesta complicada para un arquero de 31 años, quizás para 34 o 35 puede ser una buena opción, pero me parece que es una opción arriesgada por la edad. Él perfectamente podría ir a Ñublense en caso que no siga Nicola Pérez, en un equipo que va a jugar copa y sería titular indiscutido en un equipo como el de García, pero es una apuesta riesgosa pensando en que puede que no tenga la continuidad que él busca”, explicó.

De Paul será portero de Colo Colo | Foto: Agencia Uno

Todo esto lo resume en que hoy por hoy el segundo mejor portero después de Claudio Bravo, es el golero titular de Colo Colo, Brayan Cortés, con quien explica que podrá hacer una buena competencia por quien será el uno del arco en el ‘Cacique’, pero de igual manera es un riesgo para la carrera de De Paul, pensando en que aún puede ser un arquero nominable a la Selección Chilena.

“Bryan (Cortés) hoy es un arquero indiscutido en Chile si es que no está Claudio (Bravo), de no mediar inconvenientes el uno debería ser él, entonces me parece que es una apuesta un poco riesgosa, la competencia siempre es buena, pero creo que es riesgosa para la continuidad de un arquero. La apuesta para mí es riesgosa entendiendo la posibilidad en que Fernando (De Paul) aún puede ser un arquero muy seleccionable, para mí es un arquero que puede estar en la Selección, que fue en tomado en cuenta, que jugó y la vez que lo hizo, lo hizo bien, eso para mí es lo riesgoso”, detalló en TST.

Finalmente, Marín desembuchó en que no le gustaría que en Colo Colo en caso de una partida de Brayan Cortés en algún momento, busquen un nuevo arquero teniendo a Fernando De Paul, ya que eso consideraría que sería una traba para lo que sería el proceso del ‘Tuto’.

“Si a Cortés lo venden a mitad de año, ojalá que, si esto se concreta, que Fernando de Paul sea el uno y que no escuchemos en ese momento que Colo Colo va a buscar un nuevo arquero distinto, porque si no ahí le traba la posibilidad a Fernando de que realmente la apuesta tenga sentido”, cerró.