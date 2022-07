Colo Colo se despidió de la Copa Sudamericana con una noche para el olvido en Porto Alegre, donde el conjunto chileno cayó inapelablemente por 4-1 ante Internacional en los octavos de final, partido que se desarrolló en el Estadio Beira-Rio.

Uno de los que habló acerca del bajo nivel de los albos en Brasil fue Manuel De Tezanos Pinto, periodista de TNT Sports, quien realizó una reflexión que no dejó indiferente a nadie.

"Yo creo que siempre se puede perder con un equipo brasileño y goleado, puede ocurrir, puede ocurrir. El fútbol brasileño está muy por encima del chileno y del resto de Latinoamérica con las excepciones de Boca Juniors y River Plate, pero cuando pierdes como hoy, cometiendo todos los errores desde el punto de vista: individual, colectivo, conceptual, desde los planteamientos tácticos, cuando pierdes así suena a que te farreaste la opción y eso me pasó con Colo Colo", partió diciendo el reconocido conductor de TST.

Añadiendo que el Cacique "empieza ganando con una avivada de Lucero y el árbitro lo cobró y estabamos todos felices, pero lo que sucedió en el segundo tiempo donde hubo un nivel de confusión en los jugadores, en el entrenador y en los cambios. Yo creo Colo Colo tenía los argumentos futbolísticos para este partido perderlo de otra manera o poder llegar a los penales", resaltó.

El Cacique no pudo aguantar los tres goles de diferencia que llevaba en el global ante Inter | Foto: Getty Images

"Primer gol se tupen los centrales y nadie la saca. Segundo gol, una pelota larga por la izquierda, Suazo la deja corta y ahí viene una jugada que era evitable, donde agarra el equipo corriendo hacia atrás. El 3-0 me recordó a la jugada de Liverpool contra Barcelona y le hacen un gol paveando de rodilla", detalló el comunicador.

"Es un golpe muy duro por lo que expresaba originalmente, si te agarra un Flamengo y te da un baile dices "no tenemos estos jugadores" y lo que me pasó hoy día es que lo pierde Colo Colo, no lo gana Inter, ellos aprovechan y no fue un baile, fue un error tras un error", remató De Tezanos.