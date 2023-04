Fabián Castillo llegó con un mote de jugador relevante a Colo Colo. El currículum del colombiano no era menor con pasos por la MLS, la SuperLig de Turquía y la Liga MX. Sin embargo, Castillito ha tenido sólo chispazos de talento en el Cacique y en el fútbol chileno. Al menos así lo cree el ídolo albo, Marcelo Pablo Barticciotto.

Castillo llegó a relevar en esa posición a Gabriel Costa y su irregularidad también le costó la salida del once titular cuando Gustavo Quinteros cambió a línea de 3 en el fondo, el colombiano salió de inmediato para darle paso a Agustín Bouzat en la franja izquierda.

Barticciotto cree que lo de Castillo ha sido muy pobre y que, claramente, su salida por lesión no se sentirá tanto en el esquema albo. "Yo creo que de los refuerzos me parece que ha sido uno de los más bajos", expresó el comentarista en Radio Cooperativa.

En esa misma línea, Barti agregó que "uno esperaba mucho más de él, sobre todo por los antecedentes que tenía".

Fabián Castillo ha sido irregular en su rendimiento en Colo Colo (Photosport)

Barticciotto fue directo al hueso y está claro que el ex técnico de Colo Colo no está para nada conforme con el rendimiento del exjugador de Trabzonspor en Turquía, aunque también es claro en mencionar que el equipo no ha sido su alíado.

"No ha podido mostrar mucho. El equipo cuando jugó tampoco lo ayudó mucho", deslizó en su comentario Barti.

Claramente, más allá de no tener esa guía de sus compañeros, Castillo tampoco ha dejado en alto su nombre y Barticciotto fue claro: "Hay una responsabilidad individual que él no la ha colmado".