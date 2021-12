Uno de los temas que tienen preocupados a los hinchas y dirigentes de Colo Colo es la renovación de varios jugadores, uno de ellos: Vicente Pizarro. El joven mediocampista vive un complejo momento y su continuidad en el Cacique parece no estar tan clara.

Y es que parte de los dirigentes del Popular no quieren desprenderse tan fácil del hijo de Jaime "Kaiser" Pizarro y quieren colocarle una cláusula de salida bastante alta, mientras que Fernando Felicevich, representante del jugador, busca algo más factible para el futuro de Pizarro.

Uno de los que se refirió acerca de esta complicada situación que viven los albos, es Marcelo Barticciotto. El ex delantero del Cacique recalcó en Al Aire Libre de Cooperativa si es que no se llega a buen puerto, pueden salir ambas partes complicadas.

"Es una negociación compleja, las dos partes están erradas, las dos deberían acercarse", aseguró el campeón de la Copa Libertadores 1991 con Colo Colo.

"Pedir dos millones de dólares por el 50% del pase (es lo que solicita Colo Colo) me parece mucho para un futbolista chileno. Y pedir 800 mil dólares (es la propuesta de los representantes) me parece poco", remarcó el ídolo albo.

"¿Alguien quiere pensar en el jugador? El Vicho se quiere quedar en Colo Colo, se potenciará, lo van a mostrar en Copa Libertadores y el representante debe entender que así lo pueden vender a mayor precio. Deben ponerse en los pies del futbolista", agregó.

Finalmente, el Barti cree que Gustavo Quinteros "no debe estar muy tranquilo, pues si no se cierra lo de Pizarro o lo de Gil le queda Fuentes solo y deberá contratar un mixto pensando en Copa Libertadores. No se irá de vacaciones muy tranquilo", sentenció.