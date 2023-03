Marcelo Barticciotto sabe lo que es ganar todo en Colo Colo. La leyenda de los albos está viviendo de a poco el Superclásico del fútbol chileno ante la Universidad de Chile. El Cacique viene a los tumbos en el Torneo Nacional, por lo que espera que el cuadro de Gustavo Quinteros levante el ánimo a costa del archirrival. Para este duelo, Maxi Falcón podría volver a la zaga, aunque todo depende si el DT de los albos le da una nueva oportunidad para estar en el fondo.

En la Radio Cooperativa, Barti intentó opinar sobre lo que realizó Falcón y el ídolo cree que el charrúa estuvo mal, pero también apela a que Quinteros lo perdone y que deje el rencor atrás, ya que ve al Peluca como el grna hombre que necesitan en la última línea para afirmar la estantería ante la U.

"Va a tener mucho que ver lo que Quinteros habló con él o el nivel de enojo que tenga el técnico. Considero que no lo tiene que sacar. En definitiva creo que los antecedentes de Falcón no son tan malos en materia de expulsiones", dijo.

Además, Barticciotto fue clarito en mencionar que "creo que lo han echado 4 veces en más de 100 partidos, entonces no es que lo expulsen cada fin de semana o que tome decisiones para ser castigado. Es muy exagerado si lo terminan castigando. Además, el tema es que la necesidad tiene cara de hereje".

Maxi Falcón está en la pitilla porque no sabe si volverá a ser titular en Colo Colo (Agencia Uno)

Además, Barticciotto sabe que Quinteros debe inclinarse por Falcón, ya que por nivel venía rindiendo en forma pareja junto con Emiliano Amor. "En estos momentos, lo necesita más que nunca, así que yo considero que no lo va a sacar del equipo", agregó.

El ex técnico de Colo Colo e ídolo de la escuadra de Macul, por ejemplo, a la hora de realizar comparaciones cree que Falcón supera en nivel a Ramiro González. "Es más, es más. Para mí, Falcón es el mejor central que tiene y para mí está al nivel de (Emiliano) Amor cuando jugaban juntos, añadió.

El Barti cree sí debe haber una chance para Falcón pese a su error pensando en la envergadura de los rivales. "A mí, no me pareció tan grave. Sé que es una falta de sentido común, pero no para llevarse un castigo. Él (Falcón) ya tuvo su castigo de dos fechas, y para un jugador lo más difícil es no estar y ya tuvo su castigo. Ahora, si comete un error de nuevo es otra cosa, es otra historia", terminó el mítico 7 de Colo Colo.