Colo Colo logró quedarse con una nueva versión del Superclásico frente a la Universidad de Chile. El elenco albo se impuso por tres a uno en su visita al Fiscal de Talca en la cual consiguen los tres puntos que les permite sacar ventaja de seis puntos a sus más cercanos perseguidores en la competencia del Campeonato Nacional.

Marcelo Barticciotto dio a conocer su impresión del Superclásico y la victoria de Colo Colo durante la transmisión del partido en la emisora de Radio Cooperativa, en la cual destacó las ventajas que sacó el elenco albo en este compromiso en la cual la segunda conquista fue gravitante para poder conseguir la victoria.

“Sin hacer un gran partido que no fue de esas tardes inolvidables que uno va a recordar de Colo Colo. Me parece que lo termina ganando merecidamente porque hizo un poco más que la U. El segundo tiempo intentó salir a buscarlo, suma gente en ofensiva y me parece que el segundo gol no se lo pudo sacar la U, tanto psicológica y futbolísticamente”.

Además, en esta misma línea, agregaron que “El primer tiempo me pareció bastante parejo donde la U hizo un partido bastante inteligente y de muchas formas podía jugarle a Colo Colo. Colo Colo no le encontró la vuelta, pero el segundo gol lo termina desequilibrando”.

Juan Martín Lucero lidera el triunfo de Colo Colo en el Superclásico. (Foto: Guillermo Salazar)

Incluso, el comentarista deportivo habló de la aparición que tuvo Leonardo Gil en el complemento. “Empezó a aparecer más Gil que en el primero no apareció y eso le dio más dinamismo, claridad al juego de Colo Colo y la importancia de tener a Lucero. Después en el tercer gol, la U hace marca personal y la marca es de Junior”.

ver también Colo Colo derrota a la U en el Superclásico y se aleja en el liderato

Finalmente, cerró su idea señalando que “La importancia de los jugadores que entren de los primeros minutos es entrar concentrados y poder mantener el partido vivo. La U no lo hizo así, y termina haciendo un partido que lo complica en la parte baja”.