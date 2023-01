Marcelo Barticciotto pone paños fríos tras la dura derrota de Colo Colo: "Es mejor que pase ahora y no más adelante"

Tras ganar 5-1 en Rancagua, O'Higgins desnudó todas las falencias defensivas que tiene Colo Colo, las cuales incluso se vieron en la goleada alba ante Copiapó en el debut. Pero quien no quiso echarle más leña al fuego fue Marcelo Pablo Barticciotto, ídolo de Colo Colo que habló sobre la derrota de los albos en su editorial del programa Al Aire Libre de Cooperativa.

"¿Es para preocuparse la derrota? Por supuesto. ¿Es para intensificar los trabajos? Claro que sí. ¿Es para dramatizar? No creo. Es mejor que pase ahora y no más adelante. Es prácticamente un equipo nuevo, no es fácil lograr un buen funcionamiento", dijo el campeón de América en su editorial.

Barticciotto agregó que "si hay algo que tenía el Colo Colo campeón del torneo pasado es un buen funcionamiento y solidez defensiva. Uno espera que con más trabajo, el equipo recupere eso".

Barti no quiso dramatizar con la goleada que sufrió el equipo de Gustavo Quinteros | Foto: Agencia Uno

En su editorial se cuadró con el DT colocolino, que ha tenido que rearmar casi toda la defensa del equipo campeón 2022: "No será fácil para Quinteros, es casi empezar de cero, es casi un equipo nuevo, con jugadores que no se conocen y va a llevar un poco de tiempo poder darle un buen funcionamiento. El plantel no está cerrado".

"Esto recién empieza y queda mucho por delante. Del Colo Colo campeón queda poco y nada, lo que viene es un camino dificil y lleno de dudas. Quinteros depende de lo que hagan sus futbolistas, esa camiseta pesa. Vamos a ver quien la puede levantar", cerró Barti.