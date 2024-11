Este miércoles se llevó la reunión de directorio mensual en Blanco y Negro, donde se tomaron decisiones comn los últimos jugadores que faltan por renovar en Colo Colo.

Uno de los casos más complejos es el del arquero Brayan Cortés, titular indiscutido en el Cacique y la Selección Chilena, que termina contrato en diciembre y su deseo es partir al extranjero.

Tras la reunión, habló con la prensa el presidente de ByN, Aníbal Mosa, quien dio a conocer que solo le dieron tres días al Indio Cortés para que responda la oferta de extensión que le hizo el club.

“Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos, hemos venido conversando hace mucho rato con Brayan y este directorio ha tomado la decisión de colocar una fecha límite para el tema de Brayan. Nosotros le hemos comunicado hace unos días atrás que la propuesta que le ha entregado Colo Colo va a estar vigente solamente hasta el día 30 de noviembre“, comunicó timonel albo.

“No, no hemos recibido ninguna respuesta, así que nada, esperamos recibir una respuesta positiva, y si no es así, bueno, empezaremos a ver quién va a ser el reemplazante de Brian”, agregó.

Seguido, el empresario de origen sirio respondió que hasta el momento no ha tenido ningún contacto con el portero de 29 años, quien se encuentra de vacaciones.

“No he hablado con él, hace un par de semanas que no he hablado con él. Están de vacaciones y no sé, no te podría decir si está más adentro o más fuera. A mí me gustaría que continúe, pero bueno, si no es así, esta institución tiene que continuar y veremos los pasos a seguir a contar del día lunes“, indicó.

Brayan Cortés se empieza a despedir de Colo Colo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Claudio Bravo puede ser el reemplazante de Brayan Cortés en Colo Colo?

Respecto a quién podría ser el reemplazante en caso que se vaya Brayan Cortés, Mosa se refirió a Claudio Bravo, quien podría salir del retiro para jugar una última temporada en el equipo donde se formó.

“Claudio Bravo, mira, todo esto hipotéticamente, si es que no renueva (Cortés). Vamos a conversar con Claudio, vamos a conversar con otros arqueros también que se han contactado con nosotros. Pero nosotros por el respeto y el cariño que le tenemos a Brayan no hemos tenido ningún acercamiento con nadie, porque estamos esperando a que se cumplan los plazos para saber si vamos a contar con él”, señaló el puertomontino.

El nuevo palito de Aníbal Mosa a la administración anterior

Finalmente quien ha sido presidente de Blanco y Negro en tres periodos, volvió a lanzarle un palito a la administración anterior, liderada por Alfredo Stohwing, por no haber resuelto la renovación de Brayan Cortés a tiempo.

“Mira, este asunto debió haber quedado zanjado en enero de este año. En enero yo me acuerdo de haber viajado a Uruguay cuando estábamos en la pretemporada y haber participado activamente en que Brayan se quede. Me acuerdo que conversamos en ese entonces con el presidente (Alfredo) Stohwing que estaba a cargo y tuvimos una conversación con todos los directores para subirle el sueldo a Brayan para que se quedara. ¿Ustedes se acuerdan que había una intención, no sé si era de Vélez o Estudiantes? Entonces, bueno, ahí había un acuerdo de que se le subía el sueldo a Brayan y él se comprometía, su agente se comprometía, su círculo se comprometía a firmar un anexo extendiendo su contrato y también subiendo la cláusula de salida. Nada de eso ocurrió, pero bueno, eso ya es historia”, relató.

Finalmente, volvió a remarcar que la fecha límita para conocer una respuesta es el próximo sábado, el último día del mes de noviembre.

“Nosotros somos una institución muy grande que no nos podemos quedar esperando eternamente una respuesta. Así que por eso hemos decidido que solamente vamos a tener nuestra propuesta hasta el día 30 de noviembre“, concluyó.