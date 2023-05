Un duro golpe recibió Colo Colo esta noche en el estadio Monumental, ya que cayó 2-0 ante Boca Juniors y perdió la cima del grupo F de la Copa Libertadores.

Luis Advíncula y Sebastián Villa anotaron para el Xeneize, mientras que en el Cacique recibió tarjeta roja Carlos Palacios a 20 minutos del final. Aquella expulsión puso cuesta arriba el partido para los Albos y Boca por su parte jugó con el resultado y el reloj a su favor.

Marcelo Espina, ídolo de Colo Colo, analizó la caída alba en radio Cooperativa y comenzó destacando los buenos pasajes del Popular en la primera mitad:

"Fueron dos tiempos totalmente diferentes, primer tiempo de bueno para arriba de Colo Colo, que lo arrancó atropellándolo a un Boca que no hacía pie, al que le llegaba por varios lugares, pero se encontró con un Chiqito Romero que hoy fue la figura del partido", comenzó el 'Calamar'.

Villa anotó el segundo gol tras un error defensivo de Falcón | Foto: Photosport

Pero también lamentó los errores albos, tanto en el ataque como en la defensa: "Son cosas que suceden cuando se enfrentan a equipos coperos coperos. No se puede fallar osino uno la pasa mal, River la pasó mal ayer, Colo Colo no es que la pasó mal hoy, perdió pero no lo avasalló Boca ya que jugó de contra, pero esta clase de futbolistas no erran y cuando uno se equivoca la paga caro".

"Colo Colo comenzó muy bien, pero fue decayendo, fue decayendo y ya después la expulsión también marca un poco ya que el equipo se quedó sin piernas y eso es lógico", agregó Espina.

Por último, el 'Cabezón' no cree que esté en riesgo la clasificación a octavos de final: "Se puede enredar, pero no es que está complicada la clasificación ni nada de eso. Hay una similitud de la Copa Libertadores del año pasado, cuando al final tuvo que ir al golpe contra Fortaleza en el Monumental. Ojalá no tenga que ser así en el último partido con Pereira, pero sería ideal ir a Venezuela ahora y ganar".