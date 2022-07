La segunda fue la vencida para Pablo Solari. El delantero argentino tuvo que esperar un fallido traspaso de Colo Colo al América de México, pero ahora apareció la oferta de River Plate y el elenco albo no dudó en aceptarla.

Recordar que fueron alrededor de cerca de 5 millones de dólares los que ofreció el cuadro dirigido por Marcelo Gallardo para quedarse con el 60% del pase del Pibe, quien dejó una huella imborrable en el Cacique y se va como una leyenda tras salvarlo del primer descenso de la historia del club más ganador de Chile.

Uno que sacó pecho por la venta del ariete oriundo de Arizona, Argentina, fue Marcelo Fabián Espina, gerente deportivo en la época que llegó el "Pibe de Oro" a Chile.

“Walter (Lemma) lo había tenido en la reserva de Talleres, ahí lo entrenó. Claro que fue uno de los motivos de consulta de todos los que se hacían. Cuando uno trae un futbolista, consulta, pero la negociación la hice completa yo. Hablé con el representante de él. Un par de días antes de viajar tuvo que ir a su pueblo natal porque tenía su pasaporte allá y ahí se atrasó un par de días”, así lo hizo saber en conversación con ESPN Chile.

Solari ha anotado 16 goles desde su llegada al cuadro de Macul | Foto: Agencia Uno

Pero esto no quedó ahí y también se floreó por la llegada de Maximiliano Falcón al Popular. “El otro día me encontré con el Loco Abreu y me preguntó ‘cómo anda la Fiera’, por Maxi Falcón. También le consultamos”, resaltó el Calamar.

Para finalizar, recalcó que al jugador de 21 años “lo trajimos a costo cero, como una apuesta interesante y si sale bien la negociación, Colo Colo lo aprovechó futbolísticamente y desde lo económico es una transferencia importante para el club”, cerró.