El ex jugador de Colo Colo no le agradó que el técnico del Cacique deje afuera al defensor uruguayo contra Universidad de Chile.

Colo Colo tendría su oncena titular definida para enfrentar a Universidad de Chile en el Superclásico 193. El Cacique quiere mantener la supremacía en el Estadio Monumental ante los azules y para eso Gustavo Quinteros ha trabajado durante toda la semana para preparar al mejor equipo.

Una de las ausencias desde el primer minuto sería Maximiliano Falcón. El uruguayo iría a la banca de suplentes y en que el mismo técnico albo dejó en claro el motivo por el que 'Peluca' no estaría del arranque.

Ante esta decisión, Marcelo Toby Vega no estuvo de acuerdo con el santafesino. El ex seleccionado nacional afirmó que el charrúa es uno de los mejores jugadores del equipo y a pesar de la torpe expulsión contra Everton, Falcón debió ser titular y Quinteros lo debió castigar con algo económico y no por dejarlo afuera.

"Está bien, yo lo entiendo. Sale por una expulsión imbécil, esa es la palabra, pero no sale por rendimiento. Una cosa es ver jugar a Ramiro González y a Matías de los Santos jugar contra Magallanes, un Magallanes que llegó cansado, que propuso poco y no estaba bien físicamente", sostuvo Vega en Todos Somos Técnicos.

El Peluca sería suplente para el Superclásico | Foto: Agencia UNO

Por último, el ex volante concluyó con que "una cosa es jugar ese partido sin complicaciones a jugar este clásico que es de verdad, es totalmente diferente, por eso digo que lo de Falcón me llama la atención. Uno no se puede dar el gusto de no tener a uno de los mejores jugadores que estaba jugando en ese momento contra Everton. Se va por una expulsión, es cierto, pero hazle una multa económica y no sin jugar", cerró.