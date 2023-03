Una dura derrota por 3-1 sufrió Colo Colo en el norte, ya que Cobresal superó en todos los aspectos a un equipo de Gustavo Quinteros que no fue rival para el conjunto minero.

Los únicos puntos altos en la caída fueron Brayan Cortés, que evitó que sea una goleada humillante, así como el juvenil Damián Pizarro que anotó sobre el final su primer tanto en el profesionalismo. Pero las críticas por parte de los hinchas se las llevaron tanto el entrenador Gustavo Quinteros como los refuerzos albos.

Sobre este tema, este domingo 19 de marzo en el programa Círculo Central del canal TV+, el periodista Mauricio Israel criticó al colombiano Fabián Castillo, por lo que su colega Marco Sotomayor salió al paso del jugador:

"Llegó un colombiano que no sabemos cuál es su trayectoria. Fabián Castillo no tiene una gran trayectoria para que uno diga éste es el gran refuerzo de Colo Colo", comenzó Mauricio Israel, mientras que Marco Sotomayor lo defendió diciendo que "no, claramente, pero es el mejor de los delanteros que tiene. Más que Bolados, más que Bouzat, más que el 'Kiwi' Rojas, más que Benegas".

Castillo es el titular indiscutido de Quinteros, y lleva dos goles en el Campeonato Nacional | Foto: Agencia Uno

En su comentario Sotomayor disparó contra el bloque ofensivo que tiene Gustavo Quinteros en Colo Colo: "Tu dices quién pone fútbol en Colo Colo, el 'Colorado' Gil hace varios partidos que no es capaz de darle tres pases a sus compañeros, y arriba son jugadores de tercer nivel, de tercer nivel Quinteros".

"Ésta delantera con la cual afrontas con Bolados, Benegas y Castillo o Bouzat, no le hace un gol ni al arcoiris a nivel internacional, se te fue Lucero y trajiste a Benegas, es una cuestión totalmente desopilante", cerró el periodista.