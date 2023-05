Marco Sotomayor conversó con Bolavip Chile para entregar su opinión sobre lo que fue la derrota de Colo Colo ante Boca Juniors, quien sin brillar, supo doblegar al Cacique para llevarse los tres puntos desde el Estadio Monumental en la Copa Libertadores.

"Boca Juniors es Boca Juniors. A mi me dicen 'no, está mal en el campeonato. Está decimotercero en el campeonato'. No sé en qué lugar está, pero está dentro fuera de los diez primeros. Mira, ese Boca que vino anoche, tú lo trasladas al campeonato chileno, sería puntero por 20 cuerpos de ventaja sobre los demás. Boca jugó muy condicionado, porque sabe que tiene a River el domingo", dijo Sotomayor.



"Yo creo que jugó en la medida de lo que quisieron, no es el Boca que uno verá frente a River Plate, porque ellos saben también la realidad de Colo Colo. No te olvides que después del sorteo ¿Qué tituló el Diario Olé? 'Boca quedó en el grupo de la vida'. O sea, ya te dan por descontado que ganarán el grupo a la atención de los rivales que tienen", agregó.

"Empataron con Monagas como visita, pero ya le ganaron a los colombianos en La Bombonera, ahora ganaron como visita aquí y después reciben a los venezolanos, aún jugando de manera no tan brillante como otros Boca, pero es un equipo superior jerárquicamente a Colo Colo y punto", complementó.

El delantero no ha podido marcar nuevos goles con la camiseta del Cacique | Foto: Photosport

Por otro lado, el periodista también tuvo palabras para el momento que atraviesa Damián Pizarro en los albos, quien fue apuntado por las críticas sobre su falta de definición. Sin embargo, Sotomayor mantuvo que al delantero se le puso una mochila pesada.

"Al chico Damián Pizarro le está pasando lo mismo que en un momento le pasó a Lucas Assadi y Darío Osorio en Universidad de Chile. Tan desesperado está Colo Colo, porque claramente se reforzó espantosamente mal. Tenía un refuerzo extranjero ayer en la banca como Lezcano, uno dice '¿Para esto invertí? ¿Para traer extranjeros para calentar banca? ¿En un partido de Copa Libertadores jugando en casa, que lo vas perdiendo y no es ni siquiera alternativa de cambio? Entonces la responsabilidad a Damián Pizarro es mucha ¿A qué vino Benegas? ¿No se supone que Benegas venía como reemplazante teórico de Lucero?", añadió.

"Este pobre cabro (Pizarro), y lo digo no en sentido peyorativo, el cabro le pusieron una mochila más grande que el Cerro San Cristóbal. Tú no sabías si iba a rendir, tienes que pensar que hace un mes y medio Damián Pizarro no existía en Colo Colo ¿Los periodistas hablábamos de Pizarro hace dos meses? De pronto un partido y dijeron 'Oh, apareció el nuevo Erling Haaland del fútbol chileno'. Listo, titular. Y titular en Copa Libertadores, Copa Chile, titular en Campeonato Nacional", agregó.

Además, expresó que "le dieron una mochila muy grande, yo creo que le faltó hacer un proceso a ese cabro. Salvo que sea un súperclase, que no lo es. No es Alexis Sánchez, que de los partidos en Cobreloa uno dijo 'Ojo, que este cabro es diferente, llegará arriba'. No es el caso de Damián, hay que saberlo llevar y no enttregarle la responsabilidad que le están entregando para cubrir los errores de Colo Colo en las contrataciones, porque con eso tapas un poquito la boca y dices 'Oye, pero le estamos dando la oportunidad a nuestro mejor proyecto y lo vamos a ratificar porque le damos tiraje a la chimenea'. Mentira, si también ahí hay una cuestión meramente para justificar de que no pudieron dar con un reemplazo a Lucero".



Pra concluir, también habló del error de Maximiliano Falcón que le costó el segundo gol contra Boca.

"Sí, bueno. Falcón es un jugador limitado, pero es rendidor en partidos grandes. Se mandó una cagada espantosa, pero no es Beckenbauger. Se creyó más de lo que es, pero ha tenido también partidos buenos a nivel internacional. La cagó, porque no es un gran jugador, pero es un jugador rendidor y confiable en este tipo de partidos", cerró.