En Colo Colo trabajan a full en lo que será su inicio de temporada en este 2025, en la que los ‘Albos’ no han tenido semanas muy tranquilas por lo que han sido las distintas polémicas que se han protagonizado entre el tema de premios y la situación que involucra a Maximiliano Falcón.

Ante el primer problema mencionado, el volante y capitán del ‘Cacique’, Esteban Pavez conversó con los medios de comunicación tras el lanzamiento de la nueva camiseta de Colo Colo, en la que tocó lo que fue la polémica de los premios, en la que lanzó un duro dardo a la dirigencia.

“Aquí siempre se habla el tema de premios. Siempre el club tira la información y eso a mí me molesta. Siempre tiran la información favoreciendo a ellos y tiran al frente a los jugadores. Eso no está bien”.

“El año pasado fue espectacular y nos tiran al frente a nosotros. Como digo, son cosas que no pueden pasar. Sobre todo este año del centenario. Tienen que estar todos los bloques unidos. Aquí cada uno ve para su lado, por su política. Creo que eso no está bien”, partió indicando Pavez.

Tras esos dichos, el mediocampista de Colo Colo indicó que la molestia del plantel se produjo no tan solo por el tema puntual de los premios, sino que también por otro tipo de sucesos, que no quiso narrar por tema de códigos dentro del camarín.

Pavez deja la grande en Colo Colo | Foto: Photosport

“Más allá de los premios, el año pasado pasaron muchas cosas que no tienen que pasar en Colo Colo. Muchas cosas que no voy a decir porque confío en mis compañeros. Tenemos muchos códigos de camarín que no se van a romper”, explica.

Finalmente, Pavez ese muy enfático en señalar que el tema de los premios fue lo que terminó de hacer explotar a los jugadores de Colo Colo y que encuentra lamentable que la dirigencia lance al choque al plantel ante esta acción en un año tan importante para el club.

“Lo que sobrepasó el vaso fue lo que pasó con los premios, pero es un sin fin de cosas que pasaron, no solo una. Tiran eso, ¿para qué? Para tirar a los jugadores al frente y eso no está bien. Este año tiene que haber más unión que nunca y ese es el propósito”, cerró.