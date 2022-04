Marcos Bolados tuvo la oportunidad de ser titular en Colo Colo en el triunfo 4-0 ante Unión La Calera por la fecha 8 del Campeonato Nacional 2022. El ex Deportes Antofagasta no desaprovechó su oportunidad, ya que anotó dos goles.

El atacante incluso pudo marcar un tercer tanto que le hubiese permitido terminar el partido con honores. Sin embargo, su golazo de volea fue anulado por un ajustado offside: "Me cuesta hacer goles y el que me anularon estaba muy lindo, me llevaba la pelota a la casa pero no fue así", dice en diálogo con TNT Sports.

Bolados se mantiene tranquilo pese a no ser titularidad permanente, es más ha tratado de enfocar su mente en estar lo mejor posible para cuando le toque la opción de sumar minutos: "Estoy feliz, contento, uno no está jugando y debe prepararse de la mejor manera para responder, esa es mi mentalidad. Así ganamos todos".

El ámbito internacional hace ilusión al profesional de 26 años: "Hacer hartos goles siempre es bueno para el equipo y trabajamos para eso. Ansioso ahora por el debut en la Copa Libertadores".

Poco a poco Bolados se empieza a situar como una opción en el equipo y eleva su rendimiento. Una buena noticia para Gustavo Quinteros, ya que lo tendrá disponible tanto en Copa Libertadores o si estima en el Campeonato Nacional 2022 en las rotaciones.