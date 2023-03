El entrenador nacional Mario Salas sin duda que, dentro de su experiencia como entrenador, su paso por Colo Colo ha sido uno de los más polémicos, en la que donde a pesar de conseguir la Copa Chile 2019 venciendo a la Universidad de Chile, protagonizó un duro enfrenamiento con parte de la plantilla por el portero argentino Agustín Orión.

Tras esta situación que vivió el ‘Comandante’ con el golero trasandino, en esta jornada el estratega que hoy está sin club conversó con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro y confesó que no se arrepiente de su decisión de ‘cortar’ al portero argentino y darle la confianza a Brayan Cortés en la portería del ‘Cacique’.

“La situación de (Agustín) Orión no la hubiese manejado de forma distinta, para mí y lo que son mis principios, lo que es mi forma de ver el fútbol y mis valores, yo no hubiera manejado de otra forma lo de Orión”, comenzó señalando Salas.

Dentro de lo que ha sido su etapa como DT desde el año 2011, Salas confesó que hoy en día ya con muchos más años de recorrido, hubiera afrontado ciertas situaciones de manera distinta “lo que sí ha pasado en mi vida y soy tremendamente humilde y lo he manifestado y no solamente por lo que me sucedió en Colo Colo, es que sin duda hay un montón de cosas que en mi vida he hecho que habría cambiado, un montón. Las cosas hoy la veo de otra forma”.

Salas consiguió la Copa Chile con Colo Colo | Foto: Agencia Uno

Ahondando en dicho pensamiento, el estratega nacional revela que la rigidez de su pensar puede ser un punto que pudo haber manejado de mejor manera en los distintos clubes que estuvo dirigiendo, para así aprovechar de buena forma las características de sus jugadores.

“Uno con el tiempo va entendiendo que hay cosas en la que uno no puede ser tan rígido y sobretodo en este manejo de relaciones, en el fútbol lo más importante y la única gran diferencia que puede haber es las características, nivel de jugadores que puede tener relación con esta capacidad del entrenador en aprovechar los rendimientos de los jugadores”, indicó en Futuro Fútbol Club.

Finalmente, Salas señaló que el otro punto que ha ido mejorando dentro de su etapa como DT es sobre la manera de como liderar a un equipo, en la que explica que la comunicación con sus dirigidos es crucial para ir afiatando la confianza de un plantel y eso puede permitir conseguir grandes cosas.

“La otra es la forma de liderar, eso significa establecer relaciones, conversar, comunicarse, poder conversar con los jugadores, poder saber lo que le pasa y lo que sienten, eso lo he ido aprendiendo y perfeccionando con el pasar del tiempo”, cerró.